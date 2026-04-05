„Bláznivý závod." Fenomenální Slovinec narušil řád a zapsal se mezi legendy

Mistr světa Tadej Pogačar obhájil po sólovém úniku vítězství na cyklistickém monumentu Kolem Flander.
Celkově třetím triumfem na slavné jarní belgické klasice se hvězdný Slovinec vyrovnal mimo jiné Nizozemci Mathieu van der Poelovi, jenž dnes dojel po 278,2 km druhý. Třetí byl při debutu olympijský vítěz Remco Evenepoel z Belgie.
Sedmadvacetiletý Pogačar dnešním triumfem narušil dosud pravidelný rytmus střídání vítězů, od roku 2022 vyhrával Kolem Flander v sudých letech Van der Poel a v lichých Pogačar.
Oba bývalí šampioni jeli zhruba 30 kilometrů společně v čele ve dvojici, než 18 km před cílem při posledním stoupání na kostkách na Oude Kwaremont zaútočil Pogačar a nizozemského rivala setřásl.
Lídr týmu UAE Emirates-XRG projel po šesti hodinách a dvaceti minutách náročného závodu cílem v Oudenaarde jako první a stal se osmým cyklistou s třemi výhrami na "De Ronde".
Jednatřicetiletý Van der Poel, jemuž nevyšel útok na rekordní čtvrtý triumf, byl v cíli o 34 vteřin později.
Třetí Evenepoel ztratil 1:11 minuty, čtvrtý Wout van Aert z Belgie a pátý Dán Mads Pedersen už přes dvě minuty.
"Byl to bláznivý závod. Hodně těžký, ale dopadl pro mě dobře," uvedl Pogačar poté, co proměnil ve vítězství i třetí start v sezoně. "Zatím jde všechno skvěle, jsem víc než šťastný," dodal.
Pogačar se stal prvním úspěšným obhájcem na Flandrech po dvanácti letech a celkově dvanáctým triumfem na cyklistických monumentech se osamostatnil na druhém místě historické tabulky.
Více výher na pěti nejvýznamnějších jednorázových závodech, devatenáct, má jen legendární Belgičan Eddy Merckx.
Čtyřnásobný šampion Tour de France a letošní vítěz Strade Bianche a monumentu Milán-San Remo zaútočil už při přejezdu přes Oude Kwaremont 57 km před koncem.
Tehdy se ho z vedoucí skupiny udrželi jen Evenepoel a Van der Poel. Evenepoela duo bývalých vítězů setřáslo na Paterbergu zhruba 50 km před cílem a pak už si Pogačar počkal na poslední výjezd na Oude Kwaremont, kde rozhodl.
"Nechtěli jsme, aby se k nám Remco ještě vrátil. Víme, jakou má vytrvalost a že tě v závěru může porazit," líčil Pogačar, jenž se pokusí příští neděli poprvé vyhrát francouzský monument Paříž-Roubaix. "Můžu se dívat na Roubaix s optimismem a zkusit si tamní kostky užít."
Nejlepší z českých účastníků 110. ročníku závodu byl Mathias Vacek, jenž dojel na 49. místě se sedmiminutovým odstupem.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.