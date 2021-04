Průlom v dostizích. Blackmoreová vyhrála slavnou Velkou národní jako první žena

Rachael Blackmoreová ovládla jako první žena liverpoolskou Velkou národní. Jednatřicetiletá irská žokejka vyhrála slavnou steeplechase v sedle Minella Times po skvělém závěru na posledních dvou překážkách. Za sebou nechala na závodišti v Aintree outsidera Balko Des Flos s kurzem 100:1 a Any Second Now.

"Ani tomu nemůžu uvěřit. Byl úplně úžasný a skákal krásně. Snažila jsem se vyčkávat do poslední chvíle. Když jsme přešli přes poslední (překážku) a pobídla jsem ho, zabral," radovala se v cíli 173. ročníku Blackmoreová. "Necítím se teď jako muž nebo žena. Dokonce ani jako člověk. Je to prostě neuvěřitelné," dodala. Ženy byly na start Velké národní puštěny poprvé až v roce 1975. Blackmoreová dostih dokončila jako teprve 20. žena v historii a překonala dosud nejlepší výsledek, kterým bylo třetí místo Katiee Walshové se Seabassem z roku 2012.