Bizarní bitka na obzoru. Příštím Tysonovým soupeřem budu já, tvrdí hvězda NHL

V nejslavnější hokejové soutěži světa napočítal třináct sezon, a přestože jeho jediné boxerské zkušenosti spočívají v pár bitkách na ledě, věří si Georges Laraque natolik, že se v ringu hodlá utkat s legendárním Mikem Tysonem.

Železný Mike, jeden z nejslavnějších boxerů historie, se za tři týdny vrátí po patnácti letech do ringu. V Los Angeles vyzve 28. listopadu v exhibičním mači Roye Jonese a podle záběrů z přípravy se "Nejhorší člověk na planetě" hodlá předvést v plné parádě.

A Georges Laraque hodlá být dalším, kdo se postaví Tysonovi mezi provazy při jeho comebacku. "Věci se hýbou dopředu. Věci se hýbou dopředu velmi dobře, ve středu bych mohl prozradit další detaily," prohlásil pro kanadskou rozhlasovou stanici CKLX-FM muž, který v NHL posbíral 752 startů.

"Dohoda je ze 75 procent hotová," naznačil bývalý hráč Montrealu Canadiens, Edmontonu Oilers, Pittsburghu Penguins či Phoenixu Coyotes.

Laraque si nedělá těžkou hlavu z toho, že nikdy neboxoval a už deset let je sám ve sportovním důchodu a bez fyzické přípravy. "Už jenom to, že bych s ním byl v ringu, by bylo úžasné," uvedl 43letý rodák z Montrealu.

Přes své sebevědomí není zas tak naivní, aby si myslel, že se může bývalému šampionovi těžké váhy postavit v normálním souboji. "Když jsem o tom začal mluvit, trošku se to vymklo kontrole, protože se lidi domnívali, že s ním chci boxovat na deset kol, tváří v tvář a že si snad myslím, že bych měl šanci," citoval Laraquea deník Edmonton Sun.

Chlapík, který v letech 2010 - 2013 působil jako místopředseda kanadské Strany zelených, pak nastínil svou vizi. "Mluvil o tom, že chce udělat tour po celém světě, exhibiční zápasy na tři kola. Když jsem to viděl, řekl jsem svému agentovi, ať mu pošle nabídku," vysvětlil Laraque.

Laraque v době, kdy hrál za Montreal Canadiens:

Kanadský útočník by ostatně nebyl prvním hokejistou, který by změřil v ringu síly s rohovnickou legendou. Slavný Dave Semenko, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Edmontonem, si zaboxoval v roce 1983 v hale Oilers s Muhammadem Alim. Zápas skončil oficiálně remízou, "Největší" si však podle dobových pramenů s hokejistou jen lehce hrál…

"Pamatuju si, že jsem o tom s Davem Semenkem mluvil. Říkal, že zápas s Alim byl jedním z jeho největších životních zážitků. Kdyby mi ten příběh nevyprávěl a neříkal, jak to bylo úžasné, asi by mě nikdy nenapadlo o něčem podobném uvažovat," svěřil se Laraque.