Lehl si na asfalt, odřel loket. Přesto jediný Čech na Tour bojoval o etapový triumf

Český cyklista Pavel Bittner si vylepšil v nedělní deváté etapě při premiéře na Tour de France osobní maximum, když ve spurtu obsadil čtvrté místo. Přesto na něm bylo patrné zklamání. Dvaadvacetiletý závodník týmu Picnic PostNL však přiznal, že měl velkou porci štěstí, když vyvázl bez následků z nepříjemného pádu v úvodních fázích etapy.

Bittner stejně jako ve třetím závodním dnu 112. ročníku "Staré dámy" bojoval s nejlepšími spurtéry o etapový vavřín. Nakonec o jednu pozici vylepšil pátou příčku ze třetí etapy.

"Nicklas (Märkl) odvedl neskutečnou práci a dovezl tam mě a Tobiho (Tobiase Lunda Andresena) na správném místě, já s Tobim jsme si pak mohli hodně pomoct. Tobi mě v závěru dovezl v super pozici," ocenil Bittner pomoc týmových parťáků.

"Já jsem si pak našel zadní kolo Jonathana Milana a doufal jsem, že budu moct vykouknout z háku. Jenže pravda byla taková, že jak byli Milan s Timem Merlierem na stejné úrovni, tak jsem neměl šanci se tam nějak protáhnout. Musím to proto brát, jak to je, a být spokojený i za to čtvrté místo," uvedl Bittner.

Zároveň si však dobře uvědomoval, že boj o etapové vítězství se ho nemusel vůbec týkat, kdyby zhruba po 40 odjetých kilometrech spadl.

"Ještě před tím, než to bylo hektické, tak jsem tam dokonce lehl, protože závodník přede mnou 'přeložil'. Bylo to velké štěstí, jak jsem z toho nakonec vyvázl, protože nemám vůbec žádné problémy, jen jsem si lehce odřel loket, jinak opravdu nic. Ani týmoví kolegové si nebyli jistí, zda jsem opravdu spadl, když jsem na sobě neměl patrné žádné následky," řekl Bittner.

Rovinatý profil etapy a také odvážný dlouhý únik, k němuž se odhodlali Mathieu van der Poel s týmovým kolegou ze stáje Alpecin-Deceuninck Jonasem Rickaertem, přispěly k tomu, že více než 174 kilometrů zvládl peloton průměrnou rychlostí těsně přes 50 km za hodinu. Odjela se díky tomu druhá nejrychlejší etapa historie Tour.

"Byla to hodně nervózní etapa. Myslím, že pár lidí se bálo spíše zítřka, ale dnešek se dal celkem přirovnat k té první etapě, která byla opravdu nervózní. Hned od startu odjela dvojice závodníků, a když se na to dívám takhle zpětně po etapě, tak myslím, že nebylo úplně chytré nechat odjet zrovna Van der Poela, protože Van der Poel je prostě Van der Poel. A Jonas Rickaert je jedním z nejsilnějších závodníků v pelotonu," přemítal Bittner.

"Jeli fakt neskutečně a mám za to, že hodně lidí z pelotonu už si myslelo, že je ani nedojedeme. Nakonec se to povedlo až během posledního kiláku, ale klobouček za to, co předvedli, myslím, že je budou trošku bolet nohy," ocenil uprchlíky Bittner.

Za normálních okolností by byl před závodníky volný den, ale letošní scénář je jiný.

"Nás čeká ještě velká horská etapa, protože v pondělí je Den dobytí Bastily. Bude to těžká etapa, ale já doufám, že si najdeme super skupinku, Oscar (Onley) pojede na nějaký dobrý výsledek a i my ostatní se v pohodě a bez problémů dostaneme do prvního volného dne," řekl Bittner.