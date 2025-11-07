Ostatní sporty

Biatlonová hvězda pyká za okradení kolegyně. Přijde o úvod Světového poháru

před 11 minutami
Francouzská biatlonová hvězda Julie Simonová dostala za okradení reprezentační kolegyně prostřednictvím kreditních karet půlroční zákaz činnosti, z toho pět měsíců podmíněně.
Julia Simonová
Julia Simonová | Foto: Reuters

Desetinásobná mistryně světa tak nepřijde o únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Zmešká jen úvod Světového poháru na konci listopadu v Östersundu. O trestu pro devětadvacetiletou biatlonistku informovala Francouzská lyžařská federace.

Disciplinární komise uložila Simonové také pokutu 30 tisíc eur (730 tisíc korun), polovina finančního trestu je podmíněná.

Závodnice musí částku uhradit do půl roku. Federace ji použije na financování přípravy mladých biatlonistů. Simonová i zástupci federace se proti verdiktu mohou odvolat.

Koncem října dostala Simonová u soudu v Albertville tříměsíční podmíněný trest vězení a pokutu 15 tisíc eur.

Předloňská vítězka Světového poháru byla obviněna z opakovaného použití bankovních karet Justine Braisazové-Bouchetové a fyzioterapeutky reprezentačního týmu na online nákupy v celkové hodnotě až 2400 eur a z krádeže malých částek mezi 20 a 50 eury.

Ke kartám se dostala v létě 2022 během tréninkového kempu v Norsku, kdy s oběma bydlela.

Dříve své činy popírala a tvrdila, že někdo zneužil její identitu, ale nakonec se přiznala. Oběma poškozeným se omluvila, uvedla však, že se na nic nepamatuje a své jednání si nedokáže vysvětlit.

Braisazová-Bouchetová s fyzioterapeutkou ji v roce 2022 zažalovaly. Po zveřejnění skandálu byla v roce 2023 Simonová dočasně vyloučena z francouzské reprezentace, brzy se do ní ale vrátila.

 
