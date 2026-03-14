Ve stíhačce plné chyb stříleli vedle i Češi. Suverénní Nor deklasoval soupeře

Stíhací závod biatlonistů na SP v Otepää vyhrál ve větrných podmínkách Nor Sturla Holm Laegreid. Nejlepším českým závodníkem byl patnáctý Vítězslav Hornig.
Otestují válku budoucnosti. Na Ukrajinu dorazili první bojoví humanoidi
Ukrajina obdržela dva humanoidní roboty Phantom MK-1 určené pro vojenské využití. Jejich nasazení má být jedním z prvních testů robotických vojáků ve skutečných bojových podmínkách.
ŽIVĚ Macron vyzval Izrael k příměří s Libanonem, nabídl k jednání Paříž
Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes vyzval Izrael k přímým jednáním s Libanonem o příměří, jako dějiště rozhovorů nabídl Paříž. Macron to napsal na síti X, kde varoval před pádem Libanonu do chaosu. Izrael obnovil údery v Libanonu po útoku na Írán, který židovský stát vede spolu se Spojenými státy.
Brutální osud dostihového koně. V polévce ho prozradil mikročip
Úspěšný turecký dostihový kůň skončil po zranění nečekaně na talíři. Skandál odhalil strávník, který v jídle našel mikročip.
Ve východní polovině Česka hrozí vítr až 70 km/h, varují meteorologové
Ve východní polovině Česka v sobotu bude foukat vítr, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km/h, na horách až 90 km/h.