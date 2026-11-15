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Sport

„To jsem nečekala.“ Skvělá Davidová po dlouhé pauze hned smetla konkurenci

ČTK
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Biatlonistka Markéta Davidová vyhrála po dlouhé zdravotní pauze kontrolní závod ve sprintu ve Vuokatti, který na závěr soustředění ve Finsku absolvovali čeští reprezentanti. Mezi muži byl na nejkratší trati nejrychlejší Vítězslav Hornig.

Markéta Davidová
Markéta DavidováFoto: Petr Slavík / Český biatlon
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Po nedělním závodu s hromadným startem reprezentační trenéři uzavřou nominace na úvod Světového poháru, který začne koncem listopadu v Kontiolahti.

Mistryně světa z roku 2021 Davidová, která od předloňského podzimu bojovala s vážnými problémy se zády a absolvovala dvě operace vyhřezlé ploténky, dnes závodila poprvé po devíti měsících. Na střelnici ani jednou neminula a rovněž bezchybnou Terezu Voborníkovou porazila o 24 sekund. Třetí skončila Lucie Charvátová.

„Věřila jsem, že to nebude úplný průšvih, ale nečekala jsem, že to bude na tak dobré úrovni. Cítila jsem se docela dobře. Nemám za sebou moc tréninků v nejvyšší intenzitě, takže jsem nevěděla, co od sebe můžu očekávat. Snažila jsem se to rozjet s rozvahou a celou dobu jsem pak mohla přidávat. Jsem ráda, že ani v posledním kole jsem neměla pocit, že by mi došlo,“ uvedla Davidová na svazovém webu.

Devětadvacetiletá Davidová, o jejímž startu v nedělním hromadném závodě se teprve rozhodne, se na sezonu připravuje individuálně. Ve Finsku zůstane do 25. listopadu, v prosinci by ji měl čekat další tréninkový kemp. Minulý měsíc uvedla, že do Světového poháru by se chtěla vrátit na začátku příštího kalendářního roku.

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