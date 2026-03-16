Přeskočit na obsah
Benative
16. 3. Elena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Světový biatlon z toho dělá komedii. Voborníková v podivném chaosu křičela na soupeřku i na sudí

Aleš Vávra
Tereza Voborníková po senzačním olympijském bronzu úspěšně pokračuje ve svém pevném usazování v absolutní špičce. Česká biatlonistka po vynikajícím představení ve Světovém poháru ve finském Kontiolahti zaujala i sedmým místem v estonském Otepää. Do centra pozornosti se ale tentokrát dostala spíše kvůli podivnému incidentu ve stíhacím závodě.

Tereza Voborníková v cíli závodu biatlonistek s hromadným startem na ZOH 2026Foto: REUTERS
Po sedmém místu ve sprintu měla Voborníková znovu ty nejvyšší ambice. Po pěti chybách na střelnici ale nemohla myslet na víc než na sedmnáctou příčku.

Na jejím pádu pořadím se podepsala chaotická situace před třetí střeleckou položkou.

Když pětadvacetiletá závodnice dorazila ke svému stanovišti, nestačila se divit.

Na to už se totiž suverénně postavila Lotyška Estere Volfaová a chystala se střílet. Voborníková marně reklamovala, že soupeřka zabrala její místo.

„Tohle se mi ještě nestalo,“ přiznala po závodě v rozhovoru pro Českou televizi.

„Závodnice si stoupne na stav, na kterém už stojím já. Pak tam na sebe začneme řvát. Nevím, jak se tohle může stát. Budu se pak muset o tom ještě s někým pobavit,“ prohlásila.

Voborníková začala křičet i na rozhodčí. Ti na ni ale zprvu jen krčili rameny. „Nevím, kdo jiný by mi tam už měl poradit,“ dodala rodačka z Vrchlabí.

Po dlouhých vteřinách naprostého zmatku rozhodčí poslali českou biatlonistku na uvolněný stav číslo 1. A nakonec jí za obstrukce aspoň odečetli 30 vteřin z celkového času.

Voborníková uvedla, že ji situace do dalšího průběhu závodu výrazně rozhodila.

„Na té stojce jsem pak byla úplně rozklepaná, protože jsem nevěděla, jestli nebudu diskvalifikovaná. Nevěděla jsem, co jsem vlastně měla dělat. Ale zároveň jsem chtěla střílet vzadu, protože tam je vítr trochu příjemnější než takhle vepředu,“ popisovala. Na stojce minula hned dva terče a sen o první desítce se v tu chvíli prakticky rozplynul.

Světový biatlon vzal celý incident s humorem a na sociální sítě vytvořil rozverné video, které uvedl filmovou hláškou: „Ano, tohle jsem já. Možná se divíte, jak jsem mohl skončit v takovéhle situaci.“

„Na střelnici byl trochu provoz, ale problém je vyřešen! Buďte vždycky ve střehu, nikdy nevíte, co se může stát příště,“ zaznělo v popisku.

Voborníkové ale do smíchu nebylo.

„Celé kolo jsem z toho byla naštvaná. Naštěstí mi v můj prospěch tu půlminutu odečetli, ale bylo to zbytečné. Tohle už nikdy nechci zažít,“ dodala aktuálně už čtrnáctá biatlonistka celkového pořadí Světového poháru.

Nejnovější
Dominik Feri, 26.10. 2023

Feri u soudu odmítl obžalobu ze znásilnění, jednání soud odročil na duben

Bývalý poslanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 odmítl obžalobu, která ho viní ze znásilnění sedmnáctileté dívky na podzim roku 2015. Podle státní zástupkyně měl Feri se ženou souhlasný sexuální styk. Při něm si ale bez jejího souhlasu sundal kondom, s čímž dívka nesouhlasila.

Ruský učitel Pavel Talankin v dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi natáčel každodenní život ve škole i mimo ní, s cílem ukázat světu dopad války a autoritářského režimu na místní komunitu.

Nikdo to neměl vidět. Oscarem oceněný dokument nabízí pohled za zdi ruských škol

Učitel z jedné základní školy na Urale se vzepřel režimu a začal natáčet to, co nikdo mimo budovu neměl vidět: děti roboticky odříkávající vlastenecké slogany, učebny proměněné v nástroje státní ideologie, wagnerovce prezentující v tělocvičně svou výzbroj. Jeho svědectví je základem mrazivého dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, který nyní získal Oscara.

Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách

ŽIVĚ NATO čeká špatná budoucnost, pokud nepomůže v Hormuzském průlivu, řekl Trump

Severoatlantickou alianci čeká "velmi špatná budoucnost", pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění Íránem blokované plavby v Hormuzském průlivu, řekl americký prezident Donald Trump v pondělním publikovaném rozhovoru s deníkem Financial Times (FT). K otevření úžiny podle něj musí přispět také Čína, v opačném případě pohrozil zrušit summit s prezidentem Si Ťin-pchingem.

