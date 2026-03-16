Světový biatlon z toho dělá komedii. Voborníková v podivném chaosu křičela na soupeřku i na sudí

Tereza Voborníková po senzačním olympijském bronzu úspěšně pokračuje ve svém pevném usazování v absolutní špičce. Česká biatlonistka po vynikajícím představení ve Světovém poháru ve finském Kontiolahti zaujala i sedmým místem v estonském Otepää. Do centra pozornosti se ale tentokrát dostala spíše kvůli podivnému incidentu ve stíhacím závodě.
Po sedmém místu ve sprintu měla Voborníková znovu ty nejvyšší ambice. Po pěti chybách na střelnici ale nemohla myslet na víc než na sedmnáctou příčku.
Na jejím pádu pořadím se podepsala chaotická situace před třetí střeleckou položkou.
Když pětadvacetiletá závodnice dorazila ke svému stanovišti, nestačila se divit.
Na to už se totiž suverénně postavila Lotyška Estere Volfaová a chystala se střílet. Voborníková marně reklamovala, že soupeřka zabrala její místo.
„Tohle se mi ještě nestalo,“ přiznala po závodě v rozhovoru pro Českou televizi.
„Závodnice si stoupne na stav, na kterém už stojím já. Pak tam na sebe začneme řvát. Nevím, jak se tohle může stát. Budu se pak muset o tom ještě s někým pobavit,“ prohlásila.
Voborníková začala křičet i na rozhodčí. Ti na ni ale zprvu jen krčili rameny. „Nevím, kdo jiný by mi tam už měl poradit,“ dodala rodačka z Vrchlabí.
Po dlouhých vteřinách naprostého zmatku rozhodčí poslali českou biatlonistku na uvolněný stav číslo 1. A nakonec jí za obstrukce aspoň odečetli 30 vteřin z celkového času.
Voborníková uvedla, že ji situace do dalšího průběhu závodu výrazně rozhodila.
„Na té stojce jsem pak byla úplně rozklepaná, protože jsem nevěděla, jestli nebudu diskvalifikovaná. Nevěděla jsem, co jsem vlastně měla dělat. Ale zároveň jsem chtěla střílet vzadu, protože tam je vítr trochu příjemnější než takhle vepředu,“ popisovala. Na stojce minula hned dva terče a sen o první desítce se v tu chvíli prakticky rozplynul.
Světový biatlon vzal celý incident s humorem a na sociální sítě vytvořil rozverné video, které uvedl filmovou hláškou: „Ano, tohle jsem já. Možná se divíte, jak jsem mohl skončit v takovéhle situaci.“
„Na střelnici byl trochu provoz, ale problém je vyřešen! Buďte vždycky ve střehu, nikdy nevíte, co se může stát příště,“ zaznělo v popisku.
Voborníkové ale do smíchu nebylo.
„Celé kolo jsem z toho byla naštvaná. Naštěstí mi v můj prospěch tu půlminutu odečetli, ale bylo to zbytečné. Tohle už nikdy nechci zažít,“ dodala aktuálně už čtrnáctá biatlonistka celkového pořadí Světového poháru.
