20. 3. Světlana
Světový biatlon má nového krále. Krčmář a Karlík v Oslu zazářili

Francouzský biatlonista Éric Perrot si zajistil v předstihu premiérový triumf v celkovém hodnocení Světového poháru. Jistotu získal dnes ve sprintu v Oslu a dva závody před koncem sezony už nemůže být z vedoucí pozice sesazen.

Éric Perrot slaví vítězství v Novém Městě na Moravě.Foto: Reuters
Rozhodlo to, že ve stále pokračujícím závodě skončí Perrott lépe než jeho zbývající rival v boji o celkové prvenství Švéd Sebastian Samuelsson.

Čtyřiadvacetiletý Perrot navázal na triumf krajanky Lou Jeanmonnotové, která si velký křišťálový glóbus zajistila ve čtvrtek. Světový pohár vyhrál jako pátý Francouz v historii, naposledy uspěl Quentin Fillon Maillet před čtyřmi lety. Perrot nahradil na trůnu Nora Sturlu Holma Laegreida.

V pátečním klání zazářili dva Češi. Desátý dojel Michal Krčmář a šestnáctý Mikuláš Karlík.

ŽIVĚ Pavel stvrdil rozpočet se schodkem 310 miliard, rozpočtové provizorium skončí

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Vyplývá to z informací na webu sněmovny. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.

ŽIVĚ Neutrální Švýcarsko stoplo vývoz zbraní do USA kvůli válce s Íránem

Švýcarsko ve shodě se svou neutralitou neumožní nyní žádný vývoz zbraní do Spojených států, které jsou zapojeny do válečného konfliktu proti Íránu. V pátek to v prohlášení oznámila vláda alpské konfederace. Poznamenala, že licence pro vývoz zbraní do Izraele již několik let Švýcarsko nevydalo. Totéž platí pro Írán, dodalo prohlášení švýcarské vlády.

