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Sport

Šťastné fotky z porodnice. Soukalová má další dceru, dala jí dvě jména

Sport
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Legenda českého biatlonu Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Na sociálních sítích se pochlubila fotkami z porodnice.

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Gabriela KoukalováFoto: Česká televize
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„Srdce máme plná lásky. S obrovskou radostí vám představujeme naši Glorii Gabrielu. Jsme neskutečně šťastní, že všechno dobře dopadlo a že ji konečně můžeme držet v náručí,“ napsala šestatřicetiletá bývalá závodnice na svém instagramovém účtu a šťastnou novinku doplnila několika fotografiemi.

Se svým partnerem Milošem Kadeřábkem už má čtyřletou dceru Izabelu Gabrielu.

Soukalová je majitelkou tří olympijských medailí ze Soči 2014. Kromě toho má dvě zlata z biatlonového mistrovství světa a v sezoně 2015/2016 dosáhla na celkové prvenství ve Světovém poháru. Kariéru ukončila v roce 2019.

Těhotenství oznámila letos v březnu po zimní olympiádě v Miláně a Cortina d'Ampezzo, kde pracovala pro ČT sport.

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