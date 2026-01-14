Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Sport

"Veliký krok dopředu." Skvěle střílející štafeta biatlonistek sahala po senzaci

Sport,ČTK

České kvarteto ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárkovákončilo v poslední štafetě před olympiádou se ztrátou 52,8 sekundy na vítězné Norky.

Jessica Jislová
Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík
Češky díky skvělé střelbě po šesté střelecké položce dokonce vedly. Při absenci hlavní opory Markéty Davidové jen třikrát dobíjely, první tři úseky zvládly bezchybně a měly nejlepší střelbu ze všech týmů.

Zvítězily Norky o necelou vteřinu před Italkami, třetí doběhly Švédky.

„Mít po třech úsecích na kontě pořád za nula dobití je super výkon. Terka (Vinklárková) dobíjela 1+2, to je také super. Po střelecké i běžecké stránce dnes panuje spokojenost. Páté místo beru jako úspěch," řekl České televizi trenér Lukáš Dostál.

Češky dnes bez odpočívající Davidové získaly druhý nejlepší výsledek v sezoně. Výše byly jen v úvodní štafetě sezony v Östersundu, kde skončily třetí. Na vítězné Norky dnes ztratily 52,8 sekundy. Napravily také čtyři dny staré 11. místo ze štafety v Oberhofu.

Závod rozbíhala tradičně Jislová. Jednatřicetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou odstřílela potřetí v sezoně úsek bez chyby a předávala Charvátové na sedmém místě se ztrátou 15,4 sekundy na vedoucí Francouzky.

"Dneska to byl veliký krok dopředu. Extrémně mě podrželo vybavení. Jednak lyže a také brýle, protože jsem dostala hůlkou do oka," řekla Jislová.

Charvátová zažila střelecky nejlepší úsek v kariéře. Zahájila ho čistou položkou vleže a bezchybná byla i vestoje. Poprvé odstřílela štafetu bez opravy. Předávala na čtvrté příčce s mankem 1,4 sekundy na čelo.

"Já jsem na to jen čuměla. Bylo to krásné. Když mi chyběly poslední dvě rány, věřila jsem, že to dnes dopadne minimálně bez trestného kola. Pak to šlo hladce dál a odjížděla jsem s velkým úsměvem," uvedla Charvátová, která končila úsek s křečí v noze.

"Ona zase odejde," doplnila odhodlaně.

Stoprocentní střeleckou úspěšnost české štafety udržela také Voborníková. Po zvládnuté střelbě vestoje vyjížděla do závěrečného kola v čele s náskokem 16 vteřin před Norkami. O vedení ale před předávkou přišla a předávala třetí se ztrátou tří sekund na Italky.

"Střelnice je tu jednoduchá, bylo bezvětří a je potřeba ty nuly střílet. Dnes mě to bavilo," uvedla Voborníková. "Mám radost i z Lůcy. Když jsem přijížděla na stojku, tak jsem si říkala, že to také musím zvládnout," podotkla.

Finišmanka Vinklárková, která nahradila Davidovou, se před střelbou držela v čelní skupině, na střelnici ale bezchybnou bilanci neudržela. I přes jednu opravu ale zůstávala čtvrtá v kontaktu s třetí Němkou Franziskou Preussovou. Na poslední střelbě opravovala dvakrát a dokončila pátá.

"Snažila jsem si vše nepřipouštět. Byla jsem hrozně ráda za holky, jak se jim ta štafeta povedla. Doufám, že je to pro ně předzvěst olympiády. Snažila jsem se zastoupit funkci Markéty Davidové a to není lehká funkce," uvedla Vinklárková.

"Z pátého místa jsem nadšená. Za mě je to úplně top," dodala.

Program Světového poháru v Ruhpoldingu pokračuje ve čtvrtek štafetou mužů.

Závody SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Norsko (Johansenová, Arnekleivová, Knottenová, Kirkeeideová) 1:07:06,2 (0 tr. okruhů + 9 dobíjení), 2. Itálie (Auchentallerová, Wiererová, Carraraová, Vittozziová) -0,9 (0+4), 3. Švédsko (Skottheimová, Gestblomová, E. Öbergová, H. Öbergová) -3,0 (0+7), 4. Francie -10,5 (0+6), 5. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková) -52,8 (0+3), 6. Německo -1:01,8 (1+8).

Nejnovější
