Senzační světové zlato z Ruska pomohlo nastartovat český biatlonový boom

Českému biatlonu přinesla historické individuální zlato z mistrovství světa. Dnes slaví Kateřina Holubcová padesátiny.
Jsou závody, které změní kariéru. A pak jsou takové, které změní historii celého sportu. Přesně to se podařilo Kateřině Holubcové na mistrovství světa v biatlonu 2003 v ruském Chanty-Mansijsku.
Česká reprezentantka tehdy senzačně ovládla vytrvalostní závod na 15 kilometrů a stala se vůbec první Češkou, která získala individuální titul mistryně světa v biatlonu.
K historickému zlatu navíc během šampionátu přidala i bronz ve sprintu. Přestože se později na medaili z olympijských her ani dalších mistrovství světa už nedostala, právě její vystoupení v Chanty-Mansijsku patří k nejsilnějším okamžikům českého biatlonu.
Dnes, 28. června 2026, Kateřina Holubcová slaví padesáté narozeniny.
Rodačka z Ústí nad Labem, narozená jako Kateřina Losmanová, se na běžky postavila už jako tříletá.
Ke sportu ji přivedl otec, který jí dal radu, na niž později často vzpomínala: „Cestovat po světě znamená buď hodně učení, nebo výborné sportování.“
Talent potvrzovala od mládí. V roce 1995 vybojovala titul juniorské mistryně Evropy ve sprintu a postupně se prosazovala i mezi elitou.
Ve Světovém poháru vystoupala na stupně vítězů v pěti individuálních závodech a byla také součástí české štafety, která v roce 1998 vyhrála závod Světového poháru.
Životní sezonu prožila v ročníku 2002/2003, kdy obsadila osmé místo v celkovém hodnocení seriálu.
České barvy reprezentovala také na třech zimních olympijských hrách. Startovala v Naganu, Salt Lake City i Turíně, kde se v roce 2006 s vrcholovým sportem rozloučila. Poslední roky kariéry jí komplikovaly zdravotní problémy se štítnou žlázou.
Výraznou roli v jejím životě sehrál také biatlon mimo závodní tratě. V roce 2002 se provdala za reprezentanta Tomáše Holubce, manželství ale po třech letech skončilo rozvodem. Později vytvořila pár s Vlastimilem Jakešem, někdejším trenérem ženské reprezentace, který ji vedl i v období největších sportovních úspěchů.
Společně vychovali syna Jakuba a dceru Lucii. Právě šestnáctiletá Lucie jde ve stopách své slavné maminky.
Patří mezi největší české biatlonové talenty a na loňské Olympiádě dětí a mládeže vybojovala bronz v závodě s hromadným startem. Vedle toho se prosadila i ve sprintu a ve štafetě, kde rovněž skončila mezi nejlepšími.
Když dnes český biatlon slaví úspěchy nové generace, jméno Kateřiny Holubcové zůstává pevnou součástí jeho historie. Právě ona totiž jako první ukázala, že česká reprezentantka může vystoupat až na samotný vrchol světového šampionátu.
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