Charvátová skončila ve stíhačce šestá. Chyby v závěru ji stály boj o stupně vítězů

Zvítězila Rakušanka Lisa Theresa Hauserová před Finkou Suvi Minkkinenovou, třetí byla Švédka Anna Magnussonová.
Charvátová se dnes dočkala ve Švédsku nejlepší stíhačky v kariéře, jejím maximem dosud bylo 12. místo z Östersundu v roce 2016. V nejlepší šestici byla poprvé od bronzového sprintu na mistrovství světa v Anterselvě před pěti lety. Za vítěznou Hauserovou zaostala o minutu a sedm sekund.
Bodovaly i další dvě Češky. Tereza Voborníková skončila po dvou trestných kolech třiatřicátá, Markéta Davidová doplatila na pět ran mimo terč a po startu z 21. příčky doběhla hned za Voborníkovou.
Charvátová zahájila závod dvěma čistými položkami vleže a v polovině byla na páté příčce. Přestože na úvodní stojce minula jednou, nadále se držela v nejlepší desítce. Chybovala pak i při první ráně v závěrečné položce, poslední čtyři terče ale trefila a ve finiši zdolala i domácí Ellu Halvarssonovou.
Mužskou stíhačku vyhrál francouzský biatlonista Quentin Fillon Maillet, Michal Krčmář obsadil 32. příčku.
Do závodu nenastoupil kvůli nemoci Vítězslav Hornig, jenž byl z Čechů jako 22. nejlepší v sobotním sprintu. Jeho reprezentační kolegové se umístili ve čtvrté desítce, o dvě pozice za Krčmářem byl Mikuláš Karlík a na 37. příčku si s číslem 50 polepšil Jakub Štvrtecký.
SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - stíhací závody:
Ženy (10 km): 1. Hauserová (Rak.) 30:14,2 (0), 2. Minkkinenová (Fin.) -2,5 (1), 3. Magnussonová (Švéd.) -31,8 (1), 4. Benedová (Fr.) -38,7 (0), 5. Kirkeeideová (Nor.) -1:00,0 (1), 6. Charvátová -1:07,4 (2), …33. Voborníková -2:38,0 (2), 34. Davidová (všechny ČR) -2:39,9 (5).
Průběžné pořadí SP (po 3 z 21 závodů): 1. Minkkinenová 191, 2. Magnussonová 174, 3. Benedová 148, 4. Hauserová 145, 5. Wiererová (It.) 136, 6. Kirkeeideová 120, …15. Charvátová 72, 26. Voborníková 43, 34. Davidová 27.
Muži (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 30:14,5 (2), 2. Samuelsson (Švéd.) -6,7 (2), 3. Botn (Nor.) -10,3 (2), 4. Giacomel (It.) -15,2 (2), 5. Perrot (Fr.) -16,2 (2), 6. Wright (USA) -25,0 (0), …32. Krčmář -2:58,9 (3), 34. Karlík -3:10,4 (5), 37. Štvrtecký (všichni ČR) -3:26,4 (3).
Průběžné pořadí (po 3 z 21 závodů): 1. Botn 245, 2. Samuelsson 190, 3. Fillon Maillet 181, 4. Uldal 180, 5. Laegreid (oba Nor.) 142, 6. Giacomel 133, …25. Hornig (ČR) 41, 37. Krčmář 26, 40. Karlík 21, 53. Štvrtecký 4.