Poprask v biatlonu. Jsem přesvědčený, že soupeři dopují, prohlásil olympijský vítěz

Švédský biatlonista Sebastian Samuelsson se domnívá, že někteří z jeho soupeřů užívají zakázané látky.
Olympijský vítěz a mistr světa to řekl švédské televizi SVT Sport v reakci na výsledky průzkumu týkajícího se dopingu.
"Jsem přesvědčený o tom, že závodím proti soupeřům, kteří dopují," uvedl Samuelsson.
Reagoval na výsledky průzkumu provedeného televizemi NRK (Norsko), YLE (Finsko), DR (Dánsko) a SVT.
Jeho respondenty byli sportovci daných zemí v zimních olympijských sportech kromě hokejistů NHL, kde jsou jiná antidopingová pravidla.
Z průzkumu vyplynulo, že téměř polovina (49,2 procenta) těchto sportovců se mezi 1. zářím 2024 a 1. zářím 2025 nepodrobila ani jedné mimosoutěžní dopingové kontrole. A 35,5 procenta respondentů nebylo v tomto období testováno vůbec. Dotazník dostalo 413 lidí, odpovědělo 45 procent.
Osmadvacetiletý Samuelsson považuje zveřejněné výsledky za problematické.
"Tohle je špatně, mělo by se testovat víc. Na druhou stranu je to trend posledních let a ptal jsem se, proč to tak je," řekl držitel 13 medailí ze ZOH a z MS.
"Testování je prý příliš drahé a téměř všechny testy byly negativní. Pak si říkáte: Pokud chcete chytnout podvodníky, je množství dopingových kontrol opravdu efektivní způsob?" dodal třetí muž průběžného pořadí Světového poháru Samuelsson. který v nedělním závodě v Novém Městě na Moravě obsadil 13. místo.
„Nikdy to vládě nepředložila.“ Souhlas vojáků měla, Kyjevu ale Černochová nepomohla
Bylo to další pokračování sporu, který vedla s náčelníkem generálního štábu? Anebo jen v době kolem sněmovních voleb tušila, že by to mohl být jednoduchý terč pro opoziční a populistické strany? Faktem nicméně je, že i když ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové mělo několik oficiálních souhlasů vojáků s předáním čtyř bitevníků L-159 Ukrajině, materiály na vládu nikdy nepřišly.
ŽIVĚ„Dost bylo rozkazů.“ Venezuelská prezidentka odmítá přijímat povely z USA
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.
ŽIVĚPavel zrušil schůzku ústavních činitelů, někteří nebyli schopni dodržet čas
Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Za zlato 2,4 milionu. Paraolympionikům dá ale vláda plnou odměnu jen za jednu medaili
Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo v individuálních sportech slíbila česká vláda odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun.
"Čeho je moc, toho je příliš." Stáhne Trump imigrační agenty z Minneapolisu?
Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Petici za podání ústavní žaloby na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou mezitím podepsalo dalších osm zákonodárců z řad demokratů. Kritika postupu imigračních agentů zaznívá i od některých republikánů.