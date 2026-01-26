Přeskočit na obsah
Sport

Poprask v biatlonu. Jsem přesvědčený, že soupeři dopují, prohlásil olympijský vítěz

Sport,ČTK

Švédský biatlonista Sebastian Samuelsson se domnívá, že někteří z jeho soupeřů užívají zakázané látky.

Biathlon
Sebastian SamuelssonFoto: Oryk HAIST
Olympijský vítěz a mistr světa to řekl švédské televizi SVT Sport v reakci na výsledky průzkumu týkajícího se dopingu.

"Jsem přesvědčený o tom, že závodím proti soupeřům, kteří dopují," uvedl Samuelsson.

Reagoval na výsledky průzkumu provedeného televizemi NRK (Norsko), YLE (Finsko), DR (Dánsko) a SVT.

Jeho respondenty byli sportovci daných zemí v zimních olympijských sportech kromě hokejistů NHL, kde jsou jiná antidopingová pravidla.

Z průzkumu vyplynulo, že téměř polovina (49,2 procenta) těchto sportovců se mezi 1. zářím 2024 a 1. zářím 2025 nepodrobila ani jedné mimosoutěžní dopingové kontrole. A 35,5 procenta respondentů nebylo v tomto období testováno vůbec. Dotazník dostalo 413 lidí, odpovědělo 45 procent.

Osmadvacetiletý Samuelsson považuje zveřejněné výsledky za problematické.

"Tohle je špatně, mělo by se testovat víc. Na druhou stranu je to trend posledních let a ptal jsem se, proč to tak je," řekl držitel 13 medailí ze ZOH a z MS.

"Testování je prý příliš drahé a téměř všechny testy byly negativní. Pak si říkáte: Pokud chcete chytnout podvodníky, je množství dopingových kontrol opravdu efektivní způsob?" dodal třetí muž průběžného pořadí Světového poháru Samuelsson. který v nedělním závodě v Novém Městě na Moravě obsadil 13. místo.

Čtveřice jednomístných strojů L-159 Alca. To je podle armády maximální počet, který může ze svých čáslavských hangárů dodat Kyjevu.
