Parádní závod Češek v Oslu. Charvátová zářila, Vinklárková ukončila kariéru stylově

Nejlepší ze tří českých biatlonistek v posledním stíhacím závodu sezony Světového poháru byla na Holmenkollenu osmá Lucie Charvátová. Oproti sprintu si polepšila navzdory třem trestným kolům o 12 míst.
Tereza Voborníková, jež přesně před měsícem vybojovala v Anterselvě olympijský bronz v závodu s hromadným startem, dnes doběhla rovněž po třech chybách při střelbě jedenáctá. Tereza Vinklárková uzavřela kariéru čistými položkami a dvacátou příčkou. Vyhrála Švédka Hanna Öbergová, malý glóbus má celková vítězka seriálu Lou Jeanmonnotová z Francie.
Při první zastávce na střelnici nezaváhala ani jedna z Češek, ale následná ležka vzala naděje Voborníkové, která si musela přidat po třech trestných okruzích 450 metrů. Charvátová minula jednou a držela se v elitní desítce. Při další zastávce Charvátová chybovala dvakrát, na závěr ale trefila všechny terče a osmou příčku po střelnici udržela až do cíle. Voborníková už se dalších nepřesností vyvarovala, ale desáté místo ze sprintu těsně neudržela.
Dramatický souboj o prvenství zvládla lépe Hanna Öbergová, jež v cílové rovince zavřela Francouzku Julii Simonovou a vybojovala double po prvenství ve čtvrtečním sprintu. Na stupních vítězů je doplnila mladší ze sester Öbergových Elvira. Díky čtvrtému místu si zajistila malý křišťálový glóbus Jeanmonnotová, která před dvěma dny vybojovala poprvé i ten velký.
V 16:15 vyrazí do stíhačky muži, Michal Krčmář odstartuje jako desátý. Mikuláš Karlík má startovní číslo 16 a Vítězslav Hornig 45. V neděli se biatlonisté rozloučí v Oslu se sezonou závody s hromadným startem.
SP v biatlonu v Oslu (Norsko) - stíhací závody:
Ženy (10 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 30:14,0 (3 tr. okruhy), 2. Simonová (Fr.) -0,5 (1), 3. E. Öbergová (Švéd.) -23,2 (1), 4. Jeanmonnotová (Fr.) -57,2 (1), 5. Vittozziová (It.) -1:09,7 (5), 6. Voigtová (Něm.) -1:12,0 (0), ...8. Charvátová -1:45,3 (3), 11. Voborníková -1:51,2 (3), 20. Vinklárková (všechny ČR) -2:30,1 (0).
Konečné pořadí stíhacích závodů (po 7 závodech): 1. Jeanmonnotová 397, 2. Minkkinenová (Fin.) 380, 3. H. Öbergová 372, 4. Vittozziová 331, 5. E. Öbergová 323, 6. Magnussonová (Švéd.) 259, ...20. Voborníková 109, 21. Charvátová 108, 36. Davidová (ČR) 68, 50. Vinklárková 29.
Průběžné pořadí SP (po 20 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 1109, 2. H. Öbergová 883, 3. E. Öbergová 867, 4. Minkkinenová 856, 5. Vittozziová 845, 6. Simonová 782, ...13. Voborníková 445, 31. Charvátová 214, 41. Davidová 145, 71. Vinklárková 47, 79. Plecháčová 29, 89. Jislová (obě ČR) 12.
16:15 muži (12,5 km).
