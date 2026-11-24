Atmosféra v českých biatlonových družstvech je nejlepší za poslední roky. Tvrdí to prezident svazu Jiří Hamza, jenž je na startu sezony Světového poháru velmi optimistický.
V minulé sezoně byla pro český biatlon velkým povzbuzením bronzová olympijská medaile Terezy Voborníkové.
„Věřím, že se vrátíme k tomu módu, že budeme z mistrovství světa nebo olympiády vozit medaile pravidelně a nebude jen jedna. Myslím, že atmosféra v družstvech je nejlepší za poslední roky. Uvidíme, jak je na tom konkurence, to ukáže čas. Já jsem před sezonou optimistický,“ řekl Hamza.
Předpokládá, že se bez problémů uskuteční domácí zastávka SP v Novém Městě na Moravě v termínu od 21. do 24. ledna 2027. „Předpověď je úžasná, takže věříme, že koncem příštího týdne bychom mohli mít nastříkaný sníh. Tratě bychom mohli otevřít nezvykle brzo, snad už v polovině prosince,“ plánoval.
Pochvaluje si novinku v mužském týmu, někdejší úspěšný závodník Michal Šlesingr se totiž připojil k trenérovi Ondřeji Moravcovi. „Je dobře, že Boušek (Šlesingr) začal dělat asistenta Ondrovi, v kanceláři mu to tak nevonělo,“ uvedl.
Nová spolupráce zatím maximálně vyhovuje i Moravcovi, jenž se Šlesingrem vyrůstal na stejném sídlišti a strávil s ním léta v jednom reprezentačním týmu jako závodník.
„Boušek má jednu neuvěřitelnou vlastnost, že když se do něčeho ponoří, tak funguje jako málokdo z tohoto týmu. Myslím, že je to člověk, který je na správném místě. Zatím jsme neřešili žádný spor nebo něco, co by to naznačovalo. Sezona ukáže víc. Boušek je zatím ledově klidný. Zatím je možná až moc klidný. Doufám, že malinko znervózní při závodech,“ řekl Moravec.
Patnáctou pohárovou sezonu má před sebou stříbrný olympijský medailista z Pchjončchangu 2018 Michal Krčmář. Pětatřicetiletý biatlonista s Moravcem i Šlesingrem dříve závodil.
„Já je znám jako sportovce, kteří chtějí vyhrávat, kteří chtějí dosahovat úspěchů. Pro mě je důležité cítit v trenérech sílu, že se o ně můžu opřít. A to v nich mám. To, jak to uchopil Michal, není špatné. Uvidíme, co přinese zima, až přijde ten tlak. Pro mě je nejlepší to, že cítím za sebou dva silné lidi, kteří uměli vyhrávat a chtějí vyhrávat dál tentokrát prostřednictvím nás sportovců,“ řekl na adresu trenérského dua.
Ženskou reprezentaci nadále povede Lukáš Dostál. S výjimkou Markéty Davidové, která se po jarní operaci zad připravuje individuálně a mohla by do Světového poháru naskočit po Vánocích, jsou jeho svěřenkyně stoprocentně připravené.
Všichni biatlonisté se musejí vyrovnat s novým pravidlem zakazujícím manipulaci se zbraní před příjezdem na podložku. Na jeho porušení během letních závodů na kolečkových lyžích v Mnichově doplatila Lucie Charvátová.
„Bojím se, že se to může zopakovat. Když to děláte celý život, tak je to těžké se odnaučit během léta. Obzvlášť když k tomu zapojíte maximální tep, závodní stres a tak. Musím si dávat pozor, už se mi to jednou vymstilo,“ poznamenala Charvátová.
Biatlonový Světový pohár začne ve čtvrtek vytrvalostním závodem mužů.
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