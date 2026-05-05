Nečekané zvraty v biatlonu. Češka si rozmyslela konec kariéry, loučí se ale někdo jiný

Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Šlesingr, který doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, jenž se přesunul do B-týmu.
V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci ploténky Markéta Davidová a také Tereza Vinklárková. Skončil naopak Jakub Štvrtecký. Biatlonový svaz to uvedl na svém webu.
Třiačtyřicetiletý Šlesingr absolvoval ve Světovém poháru 422 startů, má tři medaile z mistrovství světa. Aktivní kariéru ukončil v roce 2020.
"Když to vezmeme od žáčků, Boušek (Šlesingr) je s biatlonem spojený už 30 let," řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. "Byl u vzestupu českého biatlonu a může se pochlubit kompletní sbírkou medailí z mistrovství světa. Celou kariéru strávil po boku Ondry Moravce, který se skvěle etabloval i jako trenér. Věřím, že teď společně vytvoří silný tandem," uvedl Rybář.
V posledních letech působil Šlesingr v týmu jako technický koordinátor. "Vracím se do prostředí, ve kterém jsem prožil půlku svého života. Pro mě je to velká výzva a moc se na ni těším. Viděl jsem, jak dobře s týmem funguje Ondra Moravec a zároveň jsem rád, že nám bude nablízku i Ondra Rybář. To mi dodává sebedůvěru," řekl Šlesingr. "Jako sportovec jsem si toho hodně prožil sám a zpětně vidím, že bych některé věci udělal jinak. Věřím, že tyhle zkušenosti teď můžu předat klukům. Cítím z nich, že na sobě chtějí pracovat," dodal.
Zatímco Rybář bude vedle pozice sportovního ředitele plnit nově i roli šéftrenéra, Málek se přesune do "béčka". "Pro mladý B-tým jsme potřebovali zkušeného trenéra. A Michal má za sebou spoustu zkušeností i úspěchů s mladými závodníky. V juniorech mu prošli pod rukama Víťa (Vítězslav Hornig), Mikys (Tomáš Mikyska), Karlos (Mikuláš Karlík), Jony (Jonáš Mareček) nebo Štvrťa. Zároveň bude mít kolem sebe mladé trenéry, kteří se od něj můžou učit," řekl Rybář.
Ženský tým zůstává beze změn, v roli trenérů pokračují Lukáš Dostál a Jakub Procházka. Akademický tým dál povede Zdeněk Vítek, juniory Petr Kánský s Janem Hanusem a u juniorek budou působit Tomáš Janů a Tomáš Vojík. Pozici koordinátora nově zaujal Vlastimil Vávra. Končí Jindřich Šikola a Jan Burian.
V reprezentaci by měla pokračovat Davidová, která v dubnu absolvovala druhou operaci vyhřezlé ploténky. Limitovala ji i na únorových olympijských hrách v Itálii.
"Momentálně nechce nikdo nic uspěchat. Markétu čeká delší rehabilitace a pak přechodné období s lehčími tréninky. Jakmile bude připravená naskočit do přípravy, budeme s ní řešit individuální plán," popsal Rybář.
Pokračovat by měla i Vinklárková, jež přehodnotila rozhodnutí o konci kariéry. Stejně jako Ilona Plecháčová se bude připravovat v jiné tréninkové skupině.
"Vinky jsme umožnili pokračovat v akademickém týmu, kde našla svou cestu. Letos dostane ještě větší podporu a počítáme s tím, že se v zimě připojí k hlavnímu týmu. Ilona zase preferovala přípravu s B-týmem. Chce získat sebedůvěru a postupně se propracovat do Světového poháru," řekl Rybář.
Ve výběru naopak chybí sedmadvacetiletý Štvrtecký. "Kuba se sám rozhodl, že to zkusí bez flinty na zádech. Přejeme mu hodně štěstí v běžeckém lyžování a zároveň děkujeme za 11 sezon u biatlonu," doplnil Rybář.
Příprava biatlonistů na novou sezonu začne tento týden v Novém Městě na Moravě.
