Měla punc biatlonové sexbomby, přiznala pád na dno. Fialková se dočkala dojemné rozlučky

Největší sen se jí nikdy nesplnil, nemá medaili z mistrovství světa ani z olympijských her. Přesto Paulina Bátovská Fialková končí biatlonovou kariéru spokojená. Je historicky druhou největší slovenskou hvězdou tohoto sportu.
Když si v neděli v norském Holmenkollenu po senzačním sedmém místě v hromadném závodě odepla běžky, věděla, že je to naposledy. Tedy alespoň v závodní kariéře.
Celý tým pak stříkal šampaňské, vyhazoval ji do vzduchu a vůbec připravil dojemnou rozlučku pro ženu, která se jedenáctkrát postavila na stupně vítězů ve Světovém poháru.
A to všechno 24 let poté, co si poprvé vyzkoušela biatlonové základy.
„Toužila jsem po tom skončit na vrcholu, ne někde v poli poražených, rozloučit se stylově a to se mi podařilo. Mám spoustu krásných vzpomínek, zažila jsem úspěchy, pády na dno, vyhoření, ale věřím, že další krásné věci ještě čekají,“ citoval TASR slovenskou biatlonistku.
Je pravda, že kariéra Pauliny Fialkové s odstupem času připomíná divokou horskou dráhu.
Začalo to ale idylicky, když si dvě sestry, starší Paulína a mladší Ivona, na školním dvoře Jánošovky zamilovaly úplně nový sport.
Od začátku se v kuloárech šuškalo, že starší ze sester má na biatlonu trochu lepší hlavu a zvládá kritické situace lépe. To se nakonec v kariérách obou i potvrdilo. Ivona patřila spíše do širší špičky světového pole.
Ve Světovém poháru rostla Paulína Fialková za zády Anastasie Kuzminové, která slovenským barvám posbírala nejvíce biatlonových úspěchů v historii.
Sama toužila dokázat něco podobného, nechtěla být „ta druhá“. „Chybí mi medaile z velkého závodu, z mistrovství světa nebo olympijských her. Byla jsem tam nejlépe pátá. Asi mi to nebylo souzené, ale i tak to byla nadstandardní kariéra,“ myslí si Fialková.
Pro média, fanoušky i sponzory byla vždy atraktivní sportovkyní. V titulcích článků se objevovala označení jako „kráska“ nebo „sexbomba“. Zvlášť pokud sdílela fotografie například z dovolených.
Jeden úctyhodný výkon si ale připsala i mimo biatlonové tratě. Během kariéry totiž zvládla vystudovat právnickou fakultu. Takže před jménem hrdě nosí vysokoškolský titul.
Nabyté znalosti v tomto oboru se jí hodily v prosinci 2018, kdy se dlouho dohadovala o reprezentační smlouvě s domácím biatlonovým svazem.
Nelíbily se jí podmínky ohledně marketingových a sponzorských aktivit a chvíli hrozilo, že ani nenaskočí do Světového poháru. Nakonec se obě strany dohodly.
Před třemi lety na ni padla krize. Sama to pojmenovává jako „vyhoření“, chtěla od biatlonu pauzu a soustředila se na rodinu.
Všechno změnil „speciální“ vánoční dárek. Na Štědrý den 2023 se jí narodila dcera Romanka.
„Pak jsem vnímala biatlon jinak. Věděla jsem, že když se nepovede trénink nebo závod, že se svět nezboří a nic se nezmění na tom, že se zase těším domů za dcerou,“ vysvětlila.
Nakonec se začala těšit i na biatlon a opět se vrátila tak, aby stihla ještě jedny olympijské hry v Itálii. A právě po nich oficiálně oznámila konec kariéry.
„Teď si potřebuju odpočinout, byl to náročný konec sezony. A dál uvidíme, určitě bych chtěla nějakým způsobem zůstat u biatlonu. Myslím, že mám bohaté zkušenosti, které můžu předávat,“ naznačila další směr kariéry Fialková.
