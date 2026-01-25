„Je to královna našeho sportu.“ Dojatá Wiererová. Češi se loučili s legendou biatlonu

Biatlonoví fanoušci v Novém Městě na Moravě se dnes rozloučili s italskou reprezentantkou Dorotheou Wiererovou, která po sezoně ukončí kariéru.
Organizátoři připravili pro dvojnásobnou vítězku Světového poháru speciální video. Wiererová si užila potlesk a při proslovu ocenila fanoušky ve Vysočina Areně za jejich fair play.
"Moc děkuji všem. Jsem teď trochu v emocích. Děkuji všem lidem ze svého týmu a nejen těm současným, ale i těm, kteří se mnou pracovali dříve. Mám odsud krásné vzpomínky. Vždycky jste fandili všem a byli jste féroví," řekla Wiererová.
Ve vzpomínkovém videu zhlédla Wiererová řadu fragmentů ze své kariéry ve fotografiích. Video doprovodil i zpěv Andrey Bocelliho a skladby Con Te Partiró. Poté si závodnice pozvala k sobě členy italského týmu a obdržela dva malé plyšové maskoty akce.
Prezident Českého biatlonu Jiří Hamza během ceremoniálu připomněl její tři zlaté medaile z juniorského mistrovství světa v Novém Městě na Moravě 2011 i pozdější souboje s Gabrielou Soukalovou. S ní Wiererová bojovala neúspěšně o velký křišťálový glóbus v sezoně 2015/16. Uspěla později v ročnících 2018/19 a 2019/20.
"Jsou si s Gabčou dost podobné. Gabča byla ještě trochu víc crazy. Včera jsem jí zrovna říkal, že jsem jí tu v roce 2011 předával tři zlaté medaile a teď jí zde dávám i tu poslední. Je to obrovská osobnost. Sport a speciálně holčičí potřebuje takové typy, jako je Dorothea nebo byla Gabča," řekl Hamza.
Vedle dvou triumfů v SP získala Wiererová také tři bronzové olympijské medaile nebo čtyři zlaté z mistrovství světa. Kariéru chce ukončit po této sezoně, vrcholem pro ni jsou domácí olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Biatlonové závody se uskuteční od 8. do 21. února v Anterselvě.
"Určitě mi bude chybět. Obdivovala jsem ji jako biatlonistku i jako osobnost. Bylo super se na ni dívat, jak dokáže rychle střílet. A že i stejně tak vysoká biatlonistka může být takhle dobrá," uvedla česká reprezentantka Tereza Voborníková.
Wiererovou rovněž ocenil i Michal Krčmář, kterému o den dříve pětatřicetiletá rodačka z Brunecku gratulovala k bronzu ve smíšené štafetě. Italové závod vyhráli. Dnes Wiererová skončila v závodě s hromadným startem sedmá.
"Doro byla svou výkonností dominantní. Je to taková královna našeho sportu. Je atraktivní, ale také sympatická. Ona a 'Béčka' (Johannes Thingnes a Tarjei Böové) jsou persony, o které když biatlon přijde, tak je těžké je nahrazovat," řekl Krčmář.
