Horniga a Voborníkovou z boje o medaile vyřadily chyby na střelnici

Biatlonisté Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková skončili na Světovém poháru v Otepää sedmí ve štafetě smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v některých fázích závodu útočili na medaili, ale v silném větru museli dohromady na tři trestná kola.
Dominovali Norové Sturla Holm Laegreid a Karoline Offigstad Knottenová, kteří nechali za sebou o více než minutu a půl druhé Švédy Sebastiana Samuelssona a Hannu Öbergovou. Diskvalifikací skončil závod pro favorizovanou Francii.
Čeští trenéři zvolili pro závěrečný singlmix sezony nejsilnější možné složení. Hornig s Voborníkovou se v náročných podmínkách pohybovali v popředí závodního pole.
Voborníková po čisté stojce předala v polovině závodu jako čtvrtá se ztrátou 14,6 sekundy na čelo. Pak Hornig po střelbě vestoje musel na dvě trestná kola a české manko narostlo na více než minutu.
Chybovali ale i ostatní, takže Češi zůstali ve hře o medaili. Z ní naopak vypadla Francie, protože Émilien Jacquelin vestoje omylem použil čtyři náhradní náboje.
Voborníková se na závěrečném úseku po položce vleže posunula na třetí místo, ale souboj o medaili vestoje nezvládla. Nevyhnula se trestnému kolu a dojela sedmá. Na bronzovou finskou dvojici Tero Seppälä, Suvi Minkinnenová ztratilo české duo více než půlminutu.
Program SP v Otepää dnes uzavře od 14:40 klasická smíšená štafeta, do které Česko nastoupí v sestavě Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková.
