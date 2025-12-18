Dvě Češky v elitní patnáctce. Voborníkovou a Davidovou dělila jediná vteřina

Biatlonistka Tereza Voborníková byla s přispěním bezchybné střelby dvanáctá ve sprintu ve francouzském Annecy. Další česká reprezentantka Markéta Davidová s jedním trestným kolem skončila hned za ní třináctá.
Pro obě je to nejlepší individuální umístění v aktuální sezoně Světového poháru. Úvodní závod předvánoční zastávky elitního seriálu vyhrála Švédka Hanna Öbergová.
Česká jednička minulého ročníku SP Voborníková sice na úvod sezony pomohla ženské štafetě ke třetímu místu v Östersundu, ale individuálně se jí dosud nedařilo. Před dnešním závodem bylo jejím maximem 23. místo ze sprintu v Östersundu. Dnes zopakovala temní čistou střelbu, i když zejména vleže střílela pomalu. "Já jsem včera (při tréninku) měla hrozný problém s ležkou. Jak jsem měla nepovedenou položku v Hochfilzenu, tak se přihlásily rány dole a cvakala jsme moc. Měla jsem velké obavy, aby se to neopakovalo. Jednoduše jsem si to musela hlídat, měla jsem strach" vysvětlovala České televizi.
V běhu na tom byla o poznání lépe než v předchozích závodech, kdy bojovala s nachlazením. "Ještě trochu dokašlávám, ale už se po zdravotní stránce začínám cítit trošku líp. Kéž by se to už jenom lepšilo, snad jsem už z nejhoršího venku," věří Voborníková. Za vítěznou Öbergovou zaostala o 47 sekund.
Nejlepší střelba v aktuálním ročníku SP vynesla na 13. místo Davidovou, která byla dnes třetí nejlepší biatlonistkou s jednou chybou. Mistryni světa z roku 2021 k tomu pomohl devátý běžecký čas. Potěšila ji ale hlavně poměrně přesná muška. "Jsem ráda za tu jedničku. Sice jsem to tam dneska prostála a proležela, ale jedničku beru," řekla biatlonistka, která na Voborníkovou v cíli ztratila 1,1 sekundy. Minimálně v úvodu sobotního stíhacího závodu tak pojedou spolu. "To budeme mít docela dobrou jízdu," usmívala se Davidová.
Nejlepší česká biatlonistka aktuální sezony Lucie Charvátová sahala po čistém sprintu, ale minula poslední ránu. "Jak jsem na to začala myslet, že by to mohla být nula, tak to šlo úplně jinam než do terče," litovala. Nakonec po jednom trestném kole obsadila 31. místo. Na Voborníkovou a Davidovou ztrácí necelou půlminutu.
Žádná další česká biatlonistka se do stíhacího závodu neprobojovala. Heda Mikolášová obsadila se třemi chybami 84. příčku, Tereza Vinklárková musela na dvě trestná kola a byla devadesátá.
V čele vyrovnaného závodu se seřadilo šest biatlonistek s čistou střelbou. Rychlým závěrečným kilometrem rozhodla o vítězství Öbergová, která porazila o 3,3 sekundy Francouzku Lou Jeanmonnotovou. Třetí příčku obsadila se ztrátou 11,4 sekundy na vítězku Italka Dorothea Wiererová. Nedařilo se vedoucí ženě celkového pořadí SP Anné Magnussonové ze Švédska, která skončila až na 38. místě. Žlutý trikot uhájila o jediný bod před Jeanmonnotovou.
SP v Annecy bude pokračovat v pátek sprintem mužů.
SP v biatlonu v Annecy (Francie):
Ženy - sprint (7,5 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 19:24,9 (0 tr. okruhů), 2. Jeanmonnotová (Fr.) -3,3 (0), 3. Wiererová -11,4 (0), 4. Vittozziová (obě It.) -14,9 (0), 5. Bátovská-Fialková (SR) -16,2 (0), 6. Minkkinenová (Fin.) -27,0 (0), ...12. Voborníková -47,0 (0), 13. Davidová -48,1 (1), 31. Charvátová -1:13,4 (1), 84. Mikolášová -3:03,0 (3), 90. Vinklárková (všechny ČR) -3:18,3 (2).
Průběžné pořadí SP (po 6 z 21 závodů): 1. Magnussonová (Švéd.) 317, 2. Jeanmonnotová 316, 3. Kirkeeideová (Nor.) 294, 4. Wiererová 290, 5. Minkkinenová 264, 6. Vittozziová 259, ...16. Charvátová 126, 26. Voborníková 72, 30. Davidová 67.
ŽIVĚTurek se dočkal. Pavel jej na Hradě přijme v pondělí
Prezident Petr Pavel přijme v pondělí v 11:00 na Pražském hradě čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka. Hrad to oznámil ve čtvrtek na svém webu. Motoristé chtějí, aby se Turek stal ministrem životního prostředí, přestože prezident má k jeho jmenování výhrady. Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, resort vede dočasně ministr zahraničí a šéf strany Petr Macinka.
Z YouTube do Bruselu. Europoslanec Fidias budí pozornost i kritiku kvůli postojům k Rusku
Ještě před pár lety si budoval publikum na YouTube a TikToku pomocí provokativních videí a internetových výzev. Dnes má hlas v Evropském parlamentu. Fidias Panayiotou, kyperský influencer a nezávislý europoslanec, se po loňských volbách stal jednou z nejviditelnějších tváří evropské politiky. Zároveň ale čelí rostoucí kritice kvůli svým výrokům a krokům souvisejícím s ruskou válkou proti Ukrajině.
Na Slovensku v pondělí otevřou nejdelší dálniční tunel
Nový úsek dálnice D1 u Žiliny na severu Slovenska včetně nejdelšího dálničního tunelu v zemi bude otevřen příští pondělí, potvrdila Národní dopravní společnost, která je správcem slovenských dálnic.
„Soukromá záležitost.“ Šéf národního parku hledá cestu, jak zmizet z Krkonoš
Osm let poté, co se Robin Böhnisch, bývalý poslanec za ČSSD, vyhoupl do čela Krkonošského národního parku (KRNAP), hledá cestu, jak z Krkonoš odejít. Přesně tak je totiž možné číst jeho zájem o funkci ředitele pražské zoologické zahrady. Böhnischovo rozhodnutí navíc uzrálo v době, kdy ministerstvo životního prostředí ovládli Motoristé.
ŽIVĚLukašenko oznámil, že v Bělorusku je rozmístěná ruská raketa Orešnik
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP. Ruský prezident Vladimir Putin letos v srpnu oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu těchto raket a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.