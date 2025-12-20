Davidová a Hornig si odstřelili velký úspěch. Jiný Čech nadchl obřím posunem

Biatlonisté Vítězslav Hornig a Markéta Davidová usilovali ve stíhacích závodech na Světovém poháru v Annecy o nejlepší umístění v sezoně, nakonec ale po chybách při střelbě vestoje skončili mimo první desítku.
Hornig byl po třech trestných kolech dvanáctý, Davidová se umístila se stejnou střeleckou bilancí o pět příček níže. Vyhráli lídři seriálu Nor Johan-Olav Botn a domácí Lou Jeanmonnotová.
Z českých závodníků bodovali také 19. Tereza Voborníková, 24. Mikuláš Karlík, 27. Michal Krčmář a 30. Jonáš Mareček. Lucie Charvátová obsadila po šesti trestných kolech 46. místo.
Šestadvacetiletý Hornig zahajoval stíhací závod jako devátý a po dvou bezchybných položkách vleže se posunul na páté místo. Při první střelbě vestoje ale minul první terč a na závěrečné položce přidal další dvě chyby. Do cíle doběhl dvanáctý, necelé dvě vteřiny za desátým Němcem Philippem Nawrathem.
"Je to škoda. Pohyboval jsem se strašně dlouho na hraně květinového ceremoniálu (do šestého místa) a pak jsem si to bohužel odpálil. V posledním kole jsem se snažil, co to šlo, ale Fin (Olli Hiidensalo) trochu využil lepší pozice a v cílovém kopci měl vyšší rychlost," řekl České televizi Hornig.
Poděkoval jednomu z členů polského realizačního týmu, který si všiml jeho potíží před startem. "Dával jsem si zbraň na záda a zavadil jsem si o zásobník, který mi vypadl na zem. Nevěděl jsem o tom a asi čtyřicet vteřin před startem na mě Polák mával se zásobníkem, jestli je to můj. Hned jsem ho poznal. Dal mi ho do zbraně a tím mi ten závod zachránil," uvedl Hornig.
Dobře rozjetou "stíhačku" měla i Davidová. Také ona vleže nechybovala a figurovala po startu z 13. místa na šesté příčce. Mistryni světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 ale nevyšla úvodní "stojka". Minula druhý, čtvrtý a poslední terč a propadla se mimo první dvacítku. Zaváhání částečně napravila na závěrečné položce, kde už byla stoprocentní.
V cíli byla sedmnáctá o necelou minutu a půl za vítěznou Jeanmonnotovou. Měla devátý nejrychlejší běh.
"Bylo to hrozné. Když jsem odtamtud odjížděla, tak jsem si říkala, že už fakt nevím, co se děje," řekla Davidová České televizi. "Jsem ráda, že jsem alespoň tu poslední stojku vyčistila. Je to jedna položka a musím na tom zapracovat. Snažila jsem se na to tady najít recept, ale ještě to není úplně ustálené," uvedla.
O dvě příčky za Davidovou skončila Voborníková. Pětadvacetiletou rodačku z Vrchlabí zbrzdila dvě trestná kola po úvodních dvou položkách. Druhou polovinu už zvládla bezchybně.
Posun o 24 příček zaznamenal Karlík, který si 24. místem vylepšil kariérní maximum. Na trestné kolo musel dvakrát. O tři příčky za ním doběhl Krčmář, který chyboval třikrát vestoje a oproti startu si o dvě místa pohoršil. Střelecky bezchybný závod absolvoval Mareček, jenž doběhl po startu ze 33. místa třicátý.
Třetí vítězství v sezoně a kariéře vybojoval Botn, který po stoprocentní střelbě porazil o 17,6 vteřiny domácího Émiliena Jacquelina. Třetí byl další Nor Johannes Dale-Skjevdal. Botn si upevnil vedení v SP, v němž má náskok už 138 bodů před Francouzem Éricem Perrotem.
Sedmadvacetiletá Jeanmonnotová využila startu z druhé příčky a po jednom trestném kole si doběhla pro 14. vítězství v kariéře. Druhou Finku Suvi Minkkinenovou porazila o více než půl minuty, třetí byla Italka Dorothea Wiererová. Jeanmonntová vystřídala v čele Švédku Annu Magnussonovou, která dnes skončila šestnáctá.
Program v Annecy vyvrcholí v neděli závody s hromadným startem.
SP v biatlonu v Annecy (Francie) - stíhací závody:
Muži (12,5 km): 1. Botn (Nor.) 31:20,8 (0 tr. okruhů), 2. Jacquelin (Fr.) -17,6 (3), 3. Dale-Skjevdal (Nor.) -17,9 (2), 4. Perrot (Fr.) -18,3 (1), 5. Samuelsson -22,5 (4), 6. Ponsiluoma (oba Švéd.) -24,7 (3), ...12. Hornig -1:20,8 (3), 24. Karlík -2:09,2 (2), 27. Krčmář -2:12,2 (3), 30. Mareček (všichni ČR) -2:36,8 (0).
Průběžné pořadí (po 7 z 21 závodů): 1. Botn 510, 2. Perrot 372, 3. Samuelsson 348, 4. Giacomel (It.) 341, 5. Christiansen 304, 6. Laegreid (oba Nor.) 304, ...19. Hornig 140, 29. Krčmář 69, 37. Karlík 47, 55. Mareček 20, 71. Štvrtecký (ČR) 4.
Ženy (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 27:58,8 (1), 2. Minkkinenová (Fin.) -30,2 (0), 3. Wiererová (It.) -32,7 (1), 4. Simonová (Fr.) -35,0 (1), 5. Bátovská-Fialková (SR) -35,5 (2), 6. Vittozziová (It.) -42,0 (2), ...17. Davidová -1:27,9 (3), 19. Voborníková -1:36,0 (2), 46. Charvátová (všechny ČR) -3:49,4 (6).
Průběžné pořadí SP (po 7 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 406, 2. Wiererová 355, 3. Magnussonová (Švéd.) 342, 4. Minkkinenová 339, 5. Kirkeeideová (Nor.) 323, 6. Vittozziová 304, ...18. Charvátová 126, 26. Voborníková 94, 27. Davidová 91.
