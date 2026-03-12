Další úspěch českého biatlonu. Tři muži dojeli v první dvacítce, zářil Hornig

Biatlonista Vítězslav Hornig obsadil v dnešním sprintu na Světovém poháru v Otepää dělené deváté místo a vyrovnal svůj nejlepší výsledek v sezoně.
Šestadvacetiletý rodák z Jilemnice neudělal na střelnici žádnou chybu a ztratil na vítěze stejně jako Bulhar Vladimir Iliev 52,2 sekundy. Vyhrál Sturla Holm Laegreid z Norska před Francouzem Émilienem Jacquelinem, třetí byl Němec Philipp Nawrath.
Vedle Horniga byl střelecky stoprocentní také Michal Krčmář, který se podělil o šestnáctou příčku s Norem Johannesem Dalem-Skjevdalem. Mikuláš Karlík byl po jednom trestném kole dvacátý, Tomáš Mikyska obsadil při stejné bilanci 45. místo a Petr Hák skončil s pěti chybami na střelnici na 101. příčce.
Hornig, který minulý týden v Kontiolahti vynechal dva závody kvůli viróze, skončil devátý stejně jako v prosinci ve sprintu v Annecy. Jeho kariérním maximem zůstává páté místo z loňského vytrvalostního závodu v Ruhpoldingu.
"Dnes mám perfektní pocity. Myslím, že jsem si na trati dobře rozvrhl tempo. Na střelnici jsem trochu bojoval s ležkou, abych to pohlídal. Říkal jsem si, že to chci dobře založit, abych se tam potom dvě kola nehonil po trestných kolech. Ty dvě nuly jsou super," řekl České televizi Hornig.
Zaznamenal 19. běžecký čas. "Chtěl bych strašně poděkovat servisu. Lyže byly velmi dobré. Hlavně jsme se báli toho, že tím, jak je trať špinavá, tak se to bude kolo od kola zpomalovat. Osobně bych ale řekl, že se to nestalo. Lyže byly velmi kvalitně připravené a osobně jsem měl i z toho běhu dobrý pocit," uvedl Hornig.
Pětatřicetiletý Krčmář odstřílel ve Světovém poháru bezchybně druhý sprint po sobě. Navázal na lednové vystoupení z Ruhpoldingu. Na vítězného Laegreida ztratil minutu a pět sekund.
"Na nástřelu jsem byl úplně ztracený. Ležka tu hodně zlobila. Vestoje jsem si to trochu vystál. Neměl jsem na to to tam pustit. Musel jsem si to pohlídat. Jsem ale za tu střelbu maximálně rád. Jen škoda, že když pohlídám střelbu, tak to na trati není úplně ono. Ale nevadí," uvedl Krčmář.
Pětinásobný medailista z nedávných olympijských her Laegreid zaznamenal 18. vítězství ve Světovém poháru. Obhájce prvenství v celkovém hodnocení seriálu měl při bezchybné střelbě také nejrychlejší běžecký čas. Druhého Jacquelina porazil o 10,7 sekundy, Nawrath ztratil na Laegreida ještě o sedm vteřin více.
Program Světového poháru v Otepää, kde se příští rok uskuteční mistrovství světa, bude pokračovat v pátek sprintem žen. Ten odstartuje v 15:15.
ŽIVĚ Íránská státní televize přečetla první prohlášení nového duchovního vůdce
Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor státní televize. Modžtaba Chameneí nebyl spatřen na veřejnosti od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, v jejichž první den byl zabit jeho otec, duchovní vůdce Alí Chameneí.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
„Žádné výmluvy.“ Zahraniční tlak stoupá, Česko kvůli Babišovi schytalo další ránu
Česká republika začíná mít kvůli rapidně osekanému obrannému rozpočtu, který po zásahu kabinetu Andreje Babiše dosáhne jen něco přes 1,7 procenta HDP, stále větší mezinárodní problém. Byť vláda ANO, Motoristů a SPD věc marginalizuje, Praha přestává být v zahraničí věrohodným spojencem a v NATO se o ní mluví jako o zemi, která neplní sliby dané partnerským zemím.
Méně hádek, delší život. Vědci spočítali, jak moc nám škodí konfliktní příbuzní
Vždycky se děsíte setkání s kolegou, který z každé maličkosti dělá problém, nebo s členem rodiny, který neustále kritizuje a vyvolává hádky? Nová studie odhaluje, že vám to neleze jen na nervy, ale může vás to rychleji poslat do hrobu. Tahle „setkání“ mohou zrychlovat biologické stárnutí vašeho těla.
Disciplinárka nemůže trestat fyzioterapeuta za kopanec do Kuchty. Vyzývá Slavii, ať to udělá
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nemůže potrestat fyzioterapeuta Slavie Daniela Bergera za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové přestávce nedělního pražského derby, neboť není členem Fotbalové asociace ČR.