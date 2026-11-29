Biatlonista Vítězslav Hornig skončil na Světovém poháru v Kontiolahti devátý ve sprintu. Přesně střílel a ztratil 47,8 vteřiny na vítězného Francouze Érica Perrota. Postaral se tak o nejlepší mužský individuální výsledek v úvodu nové sezony. Naopak české reprezentantky dnes nebodovaly. Vyhrála Švédka Elvira Öbergová.
Sedmadvacetiletý Hornig napravil své vystoupení z vytrvalostního závodu, v němž s pěti chybami obsadil až 51. místo. Tentokrát měl navzdory sněžení přesnou mušku, i když se na nástřelu podle vlastních slov trápil. "V závodě jsem jen trošku bojoval s nějakým klepáním, ale to jsem naštěstí vybojoval," řekl České televizi.
Umístění v první desítce ho povzbudilo. "Je to posílení sebevědomí po té dvacítce. Tam jsem to speciálně na střelnici nebyl já. Byly tam hloupé chyby. Zároveň doufám, že začíná sběr bodů do celkového pořadí," dodal.
Ve srovnání s vytrvalostním závodem si polepšili také další tři čeští reprezentanti. Tomáš Mikyska minul jen poslední ránu a obsadil 27. místo zhruba o sekundu před Michalem Krčmářem, který musel na dvě trestná kola. Bodoval také Mikuláš Karlík, jenž obsadil 35. příčku. Naopak tři chyby a pomalý běh srazily až na 66. místo Jonáše Marečka.
Z prvního vítězství v sezoně se radoval obhájce celkového triumfu ve Světovém poháru Perrot. Díky bezchybné střelbě a druhému nejrychlejšímu běhu porazil o 26,8 sekundy vítěze vytrvalostního závodu Campbella Wrighta z USA, který musel na jedno trestné kolo. Třetí skončil Švéd Sebastian Samuelsson.
Elvira Öbergová získala v Kontiolahti double, po vytrvalostním závodě ovládla i sprint. S jednou chybou porazila o 1,5 sekundy Francouzku Justine Braisazovou-Bouchetovou, která rovněž musela na jedno trestné kolo. Životní třetí místo slavila Polka Kamila Žuková, jež se v 29 letech radovala z prvního umístění na stupních vítězů v kariéře.
Nejlepší Češkou byla až na 45. místě Jislová. Po druhé položce útočila díky dvěma nulám na body devatenáctiletá Lucie Jandurová, ale v závěrečném okruhu se propadla na 50. místo.
Přesto porazila obě krajanky, které byly ve vytrvalostním závodě v elitní desítce. Bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková po dvou trestných kolech obsadila s téměř dvouminutovou ztrátou až 59. místo. Na trati ji potrápilo husté sněžení. "Bylo to nepříjemné, jela jsem sama a přišlo mi, že stopa byla úplně zapadaná. Je začátek sezony, asi se nebudu hroutit z jednoho nepovedeného závodu. Dneska se cítím divně celý den, snad z toho nic nebude," řekla.
Charvátová po desáté příčce ve vytrvalostním závodě tentokrát udělala na střelnici tři chyby. Dvě z nich vestoje, kde navíc musela použít náhradní náboj. "Jenom Chuck Norris je neomylný a já jsem si dnes připomněla, proč Kontiolahti nemusím," zmínila hrdinu akčních filmů. "Předchozí dva závody mi vzaly spoustu sil a nebyla jsem schopná se stoprocentně koncentrovat," řekla.
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