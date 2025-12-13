Biatlonistky si bez trestného kola dojely ve štafetě pro sedmé místo

České biatlonistky Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová dva týdny po bronzové radosti v Östersundu skončily v další štafetě Světového poháru sedmé.
V Hochfilzenu vyhrály Švédky před Norkami a Němkami. Ve stíhacím závodě mužů triumfoval Francouz Éric Perrot, druhý byl Ital Tommaso Giacomel a třetí norský lídr seriálu Johan-Olav Botn. Nejlépe z českých reprezentantů si vedl na 24. místě Vítězslav Hornig.
Svěřenkyně trenérů Lukáše Dostála a Jakuba Procházky dnes devětkrát dobíjely, trestnému kolu se vyhnuly. Na vítězné Švédky ztratily zhruba minutu a půl.
"Od všech holek to byly solidní výkony na střelnici i na trati. Je to štafeta bez trestného kola a pořád v kontaktu. Chyběl nám kousek. Nejsme dnes na 'topu', ale sedmé místo bereme," řekl České televizi Procházka.
Jislová musela na prvním úseku opravovat jen jednou vestoje. Štafetu předávala Charvátové na 11. místě se ztrátou necelé půl minuty na vedoucí Švédky. Také Charvátová obstála, vleže dobíjela jednou a zvládla i tři opravy na "stojce". Posunula se na sedmou příčku.
Voborníková na třetím úseku dobíjela jednou vestoje a předávala Davidové jako pátá se ztrátou 24 sekund na třetí Němky. Česká finišmanka minula tři terče - jeden vleže a dva vestoje. Poté, co ji v závěrečném kole předstihla Francouzka Lou Jeanmonnotová, doběhla sedmá.
"Nejelo se mi dnes dobře, takže to bylo takové těžké. Mrzí mě dvojka vestoje. Malinko se v tom plácám," řekla Davidová.
Hornig musel ve stíhacím závodě na čtyři trestná kola a pohoršil si oproti startu o dvě příčky. Bodovali také Michal Krčmář a Mikuláš Karlík. Krčmář doběhl po třech chybách na střelnici osmadvacátý a polepšil si o 15 míst. Karlík, který "stíhačku" zahajoval jako čtyřicátý, byl v cíli na 33. příčce.
"Kluci dnes běželi docela dobře. Zase nás oddělily chyby, protože do dvacky mohli být. Nebyl to ale špatný závod, protože i ti vepředu stříleli za tři. Bylo to hodně rychlé," řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Šestadvacetiletého Horniga zbrzdila už první položka vleže, kde minul dva terče. Na druhé položce byl sice bezchybný, na dalších dvou "stojkách" ale vždy udělal po jedné chybě.
Letošní mistr světa z vytrvalostního závodu Perrot zaznamenal čtvrté vítězství v SP a první ve stíhacím závodě. Stříbrnému z pátečního sprintu pomohla stoprocentní střelba a je v pořadí seriálu třetí za lídrem Botnem a Giacomelem.
Program v Hochfilzenu vyvrcholí v neděli štafetou mužů a stíhacím závodem žen.
SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):
Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Perrot (Fr.) 30:06,2 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -10,2 (1), 3. Botn (Nor.) -29,0 (1), 4. Horn (Něm.) -47,8 (1), 5. Dale-Skjevdal -1:00,7 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -1:07,7 (2), ...24. Hornig -3:10,5 (4), 28. Krčmář -3:30,2 (3), 32. Karlík (všichni ČR) -3:43,7 (4).
Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Botn 365, 2. Giacomel 298, 3. Perrot 280, 4. Samuelsson (Švéd.) 253, 5. Fillon Maillet (Fr.) 242, 6. Laegreid 237, ...21. Hornig 77, 36. Krčmář 39, 41. Karlík 30, 64. Štvrtecký 4.
Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Švédsko (Halvarssonová, Magnussonová, E. Öbergová, H. Öbergová) 1:06:52,4 (0+7 dobíjení), 2. Norsko (Johansenová, Tandrevoldová, Knottenová, Kirkeeideová) -40,3 (0+9), 3. Německo (Weidelová, Tannheimerová, Hettichová-Walzová, Voigtová) -51,3 (0+8), 4. Finsko -1:01,8 (0+9), 5. Slovensko -1:18,4 (0+8), 6. Francie -1:31,7 (1+10), 7. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Davidová) -1:35,6 (0+9).
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí
„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.