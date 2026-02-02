Biatlon zasáhla dopingová aféra. Naplní se chmurný výrok?

Čtyři dny před slavnostním zahájením mají zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo první dopingový případ.
Pozitivní test na zakázanou látku měla italská biatlonistka Rebecca Passlerová.
Oznámila to národní antidopingová agentura a uvedla, že závodnici zastavila činnost.
Čtyřiadvacetiletá Passlerová měla při mimosoutěžní kontrole pozitivní test na letrozol.
Bere se při hormonální léčbě rakoviny prsu a je zakázán kvůli tomu, že může být použit k potlačení vedlejších účinků působení anabolických steroidů.
Majitelka pěti medailí z juniorského mistrovství světa Passlerová závodí ve Světovém poháru od roku 2021.
Jejím nejlepším individuálním výsledkem v seriálu jsou dvě jedenáctá místa, se štafetou byla v sezoně 2022/23 dvakrát třetí.
V generálce na olympijské hry se Passlerová v lednu představila v Novém Městě na Moravě, kde obsadila 42. místo ve zkráceném vytrvalostním závodu.
Aféra přichází jen týden poté, co v biatlonu vyvolal poprask Švéd Sebastian Samuelsson výroky v rozhovoru pro televizi SVT Sport. Podle něj není používání zakázaných látek v biatlonu ničím výjimečným.
"Jsem přesvědčený o tom, že závodím proti soupeřům, kteří dopují," uvedl olympijský vítěz a mistr světa.
Reagoval na výsledky průzkumu provedeného televizemi NRK (Norsko), YLE (Finsko), DR (Dánsko) a SVT. Jeho respondenty byli sportovci daných zemí v zimních olympijských sportech kromě hokejistů NHL, kde jsou jiná antidopingová pravidla.
Z průzkumu vyplynulo, že téměř polovina (49,2 procenta) těchto sportovců se mezi 1. zářím 2024 a 1. zářím 2025 nepodrobila ani jedné mimosoutěžní dopingové kontrole. A 35,5 procenta respondentů nebylo v tomto období testováno vůbec. Dotazník dostalo 413 lidí, odpovědělo 45 procent.
Osmadvacetiletý Samuelsson považuje zveřejněné výsledky za problematické.
"Tohle je špatně, mělo by se testovat víc. Na druhou stranu je to trend posledních let a ptal jsem se, proč to tak je," řekl držitel 13 medailí ze ZOH a z MS.
"Testování je prý příliš drahé a téměř všechny testy byly negativní. Pak si říkáte: Pokud chcete chytnout podvodníky, je množství dopingových kontrol opravdu efektivní způsob?" dodal třetí muž průběžného pořadí Světového poháru Samuelsson.
