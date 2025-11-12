Další biatlonový skandál ve Francii. Závodnice měla manipulovat s puškou kolegyně

Po Julii Simonové, která byla odsouzena za zneužití kreditních karet své kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové, se řešila i aféra jiné závodnice Jeanne Richardové, jež údajně tajně manipulovala se zbraní krajanky Océane Michelonové. Informoval o tom server Dicodusport.
Třiadvacetiletá Richardová, která skončila v minulém ročníku Světového poháru na šestém místě, měla manipulovat s nastavením pušky Michelonové během posledních závodů sezony.
Při činu ji údajně přistihla Braisazová-Bouchetová. Richardová, která poté chyběla na letní přípravě s týmem, obvinění popřela. Podle webu Le Dauphiné se incident řešil interně.
Další negativní událost uvnitř francouzského výběru žen, který v minulé sezoně vyhrál Pohár národů, může mít podle tamějších médií i vliv na setrvání kouče Cyrila Burdeta. Sedmačtyřicetiletý trenér, který působí v týmu od roku 2022, údajně zvažuje odchod.
Před aférou Richardové řešili představitelé francouzského biatlonu také případ desetinásobné mistryně světa Simonové, která v říjnu dostala u soudu v Albertville tříměsíční podmínku a pokutu 15 tisíc eur v případu zneužití kreditních karet Braisazové-Bouchetové.
Disciplinární komise Francouzské lyžařské federace uložila Simonové pokutu 30 tisíc eur a půlroční zákaz činnosti. Vítězka Světového poháru ze sezony 2022/23 tak přijde o začátek ročníku, start na únorových olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo však stihne.