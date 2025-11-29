Fantastický start sezony. Charvátová předala na čele, pak si Češky dojely pro bronz

Na úvodním úseku si vedla solidně Jislová, která sice pomaleji běžela, ale na střelnici byla bezchybná. Předávala jako devátá se zhruba půlminutovou ztrátou na čelo.
"Není to, co bych si přála, ale třicetivteřinová ztráta není ve štafetě nic tak strašného," řekla České televizi.
Věděla, že není v optimální běžecké formě, takže byla pečlivá na střelnici. "Rozhodla jsem se, že si nebudu přidělávat práci, takže jsem se na střelnici snažila předvést co nejlepší výkon a spěchat na trať," poznamenala.
Svůj vysoce nadstandardní střelecký výkon ve štafetě předvedla Charvátová. Tentokrát nemusela na trestné kolo, kterému se ve štafetách vyhýbá jen výjimečně, a navíc se jí dařilo na trati. Zvládla náročnou situaci, kdy vestoje dobíjela napotřetí.
"Úplně mi to nahnalo úsměv do tváře do toho posledního kola. Ty dvě dobré položky mi dodaly hodně energie, takže jsem to poslední kolo letěla," radovala se.
Skvělým během vytáhla české kvarteto v polovině závodu do čela. "To, že jsem finišovala první do cíle, jsem vůbec nevěděla. Byl to hezký pohled," řekla.
Voborníková se ocitla v nezvyklé situaci. "Ve snu by mě nenapadlo, že budu vyjíždět jako první. Je to docela nepříjemné, nejsem na tyhle pozice zvyklá," konstatovala.
Byla ráda, že se s rychlými biatlonistkami v čele závodu udržela dvě kola. V tom třetím už jí docházely síly a propadla se na čtvrtou pozici.
Finišmanka Davidová při comebacku do Světového poháru po jarní operaci ploténky přebírala štafetu se ztrátou zhruba 24 sekund na medaili. Už po první položce se dostala na třetí místo a nervy udržela i na závěrečné střelbě. Závěrečný úsek ženské štafety jela poprvé v kariéře.
"Já hlavně děkuju holkám, že to takhle rozjely. Bylo to fakt super. Říkala jsem si, že jsou to blázni. Jsem ráda, že jsem to mohla takhle dokončit," svěřila se.
Nakonec finišovala bezpečně na třetí pozici se ztrátou 30,8 sekundy na vítěznou Francie. Před české kvarteto se dostala ještě Itálie, ačkoliv musela jet jedno trestné kolo.
"Je to takové splněné přání. Doufali jsme, že do top 6 bychom mohli být, a tohle je samozřejmě lepší," glosoval český úspěch trenér žen Lukáš Dostál.
Velkou úlevu cítila Charvátová, která v minulosti na střelnici pokazila řadu výborně rozjetých ženských štafet.
"Jsem ráda, že jsem to aspoň částečně mohla vrátit. Jsem ráda, že holky nade mnou nezlomily hůl a že se mnou dál štafetují," usmívala se. "Na tohle jsme čekaly. Věděly jsme, že na to máme," dodala neméně nadšená Jislová.
V 16:55 začne mužská štafeta, do které Česko nastoupí v sestavě Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík.
Úvodní závody SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):
Ženy - štafeta 4×6 km: 1. Francie (Richardová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová) 1:11:17,9 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Itálie (Wiererová, Carraraová, Vittozziová, Auchentallerová) -13,8 (1+9), 3. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Davidová) -30,8 (0+8), 4. Švédsko -45,5 (2+10), 5. Rakousko -1:31,8 (1+12), 6. Finsko -2:09,2 (1+9).
16:55 štafeta 4×7,5 km muži.