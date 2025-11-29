Ostatní sporty

Fantastický start sezony. Charvátová předala na čele, pak si Češky dojely pro bronz

ČTK ČTK
Aktualizováno před 2 hodinami
Biatlonistky Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová zahájily Světový pohár třetím místem ve štafetě v Östersundu. České reprezentantky získaly první medaili od ledna 2019, kdy byly rovněž třetí v německém Oberhofu. Dnešní závod vyhrály Francouzky před Italkami.
České biatlonistky v závodě ženských štafet
České biatlonistky v závodě ženských štafet
České biatlonistky v závodě ženských štafet
České biatlonistky v závodě ženských štafet
České biatlonistky v závodě ženských štafet Zobrazit 6 fotografií

Na úvodním úseku si vedla solidně Jislová, která sice pomaleji běžela, ale na střelnici byla bezchybná. Předávala jako devátá se zhruba půlminutovou ztrátou na čelo.

"Není to, co bych si přála, ale třicetivteřinová ztráta není ve štafetě nic tak strašného," řekla České televizi.

Související

Olympijská kolekce dráždí. Biatlonista Krčmář ironicky rýpl do politika Motoristů

Nástupová kolekce a kolekce pro fanoušky Českého olympijského a paralympijského týmu pro zimní olympijské hry 2026

Věděla, že není v optimální běžecké formě, takže byla pečlivá na střelnici. "Rozhodla jsem se, že si nebudu přidělávat práci, takže jsem se na střelnici snažila předvést co nejlepší výkon a spěchat na trať," poznamenala.

Svůj vysoce nadstandardní střelecký výkon ve štafetě předvedla Charvátová. Tentokrát nemusela na trestné kolo, kterému se ve štafetách vyhýbá jen výjimečně, a navíc se jí dařilo na trati. Zvládla náročnou situaci, kdy vestoje dobíjela napotřetí.

"Úplně mi to nahnalo úsměv do tváře do toho posledního kola. Ty dvě dobré položky mi dodaly hodně energie, takže jsem to poslední kolo letěla," radovala se.

Skvělým během vytáhla české kvarteto v polovině závodu do čela. "To, že jsem finišovala první do cíle, jsem vůbec nevěděla. Byl to hezký pohled," řekla.

Voborníková se ocitla v nezvyklé situaci. "Ve snu by mě nenapadlo, že budu vyjíždět jako první. Je to docela nepříjemné, nejsem na tyhle pozice zvyklá," konstatovala.

Byla ráda, že se s rychlými biatlonistkami v čele závodu udržela dvě kola. V tom třetím už jí docházely síly a propadla se na čtvrtou pozici.

Finišmanka Davidová při comebacku do Světového poháru po jarní operaci ploténky přebírala štafetu se ztrátou zhruba 24 sekund na medaili. Už po první položce se dostala na třetí místo a nervy udržela i na závěrečné střelbě. Závěrečný úsek ženské štafety jela poprvé v kariéře.

"Já hlavně děkuju holkám, že to takhle rozjely. Bylo to fakt super. Říkala jsem si, že jsou to blázni. Jsem ráda, že jsem to mohla takhle dokončit," svěřila se.

Nakonec finišovala bezpečně na třetí pozici se ztrátou 30,8 sekundy na vítěznou Francie. Před české kvarteto se dostala ještě Itálie, ačkoliv musela jet jedno trestné kolo.

"Je to takové splněné přání. Doufali jsme, že do top 6 bychom mohli být, a tohle je samozřejmě lepší," glosoval český úspěch trenér žen Lukáš Dostál.

Velkou úlevu cítila Charvátová, která v minulosti na střelnici pokazila řadu výborně rozjetých ženských štafet.

"Jsem ráda, že jsem to aspoň částečně mohla vrátit. Jsem ráda, že holky nade mnou nezlomily hůl a že se mnou dál štafetují," usmívala se. "Na tohle jsme čekaly. Věděly jsme, že na to máme," dodala neméně nadšená Jislová.

V 16:55 začne mužská štafeta, do které Česko nastoupí v sestavě Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík.

Úvodní závody SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):

Ženy - štafeta 4×6 km: 1. Francie (Richardová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová) 1:11:17,9 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Itálie (Wiererová, Carraraová, Vittozziová, Auchentallerová) -13,8 (1+9), 3. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Davidová) -30,8 (0+8), 4. Švédsko -45,5 (2+10), 5. Rakousko -1:31,8 (1+12), 6. Finsko -2:09,2 (1+9).

16:55 štafeta 4×7,5 km muži.

 
Mohlo by vás zajímat

Jsi syn vlastizrádců, vtloukali mu komunisté. Janoušek pak vyhrál mistrovství světa

Jsi syn vlastizrádců, vtloukali mu komunisté. Janoušek pak vyhrál mistrovství světa

Krejčímu se v Atlantě daří. Trojkami i smečí přispěl k výhře nad Clevelandem

Krejčímu se v Atlantě daří. Trojkami i smečí přispěl k výhře nad Clevelandem

20:0 kontumačně. Brno má evropskou výhru za temno v omšelé hale

20:0 kontumačně. Brno má evropskou výhru za temno v omšelé hale

Ruští judisté vystupují ze tmy. Na turnajích budou mít státní hymnu i vlajku

Ruští judisté vystupují ze tmy. Na turnajích budou mít státní hymnu i vlajku
Ostatní sporty sport Obsah štafeta Zimní sporty Biatlon Světový pohár Jessica Jislová Lucie Charvátová Tereza Voborníková Markéta Davidová Michal Krčmář Vítězslav Hornig (biatlon) Mikuláš Karlík Jakub Štvrtecký

Právě se děje

před 6 minutami
Slavia - Slovácko. Skuhravý probral umírající Slovácko, teď se představí v Edenu
Česká liga

ŽIVĚ
Slavia - Slovácko. Skuhravý probral umírající Slovácko, teď se představí v Edenu

Sledujte online přenos z utkání 17. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Slováckem.
před 33 minutami
Nikdo s námi EET nekonzultoval. Šéfka finanční správy řekla, kolik miliard lze vybrat
Česká ekonomika

Nikdo s námi EET nekonzultoval. Šéfka finanční správy řekla, kolik miliard lze vybrat

Spustíme EET od ledna 2027, do rozpočtu lze získat až třicet miliard, tvrdí budoucí šéfka státní kasy Alena Schillerová.
před 34 minutami
Samko trefil proti Zlínu gól kola, Slončík doma potopil Jablonec
Fotbal

Samko trefil proti Zlínu gól kola, Slončík doma potopil Jablonec

Fotbalisté Karviné zvítězili v 17. kole první ligy na hřišti nováčka ze Zlína 3:1. Všechny góly padly po změně stran.
před 1 hodinou
Boj o titul mistra F1 vrcholí. Piastri v katarském sprintu zkrátil Norrisův náskok
Motorismus

Boj o titul mistra F1 vrcholí. Piastri v katarském sprintu zkrátil Norrisův náskok

Australan Oscar Piastri z McLarenu vyhrál sprint ve Velké ceně Kataru formule 1 a snížil manko na lídra šampionátu.
před 2 hodinami
Jsi syn vlastizrádců, vtloukali mu komunisté. Janoušek pak vyhrál mistrovství světa
Ostatní sporty

Jsi syn vlastizrádců, vtloukali mu komunisté. Janoušek pak vyhrál mistrovství světa

V očích tehdejšího komunistického režimu byl synem vlastizrádců. Neměl nárok ani na střední školu. Přesto byl Gabriel Janoušek hvězdou mezi kanoisty.
před 2 hodinami
Obrazem

Když dorazí Santa, začnou svátky: New York slavil Den díkůvzdání

Když dorazí Santa, začnou svátky: New York slavil Den díkůvzdání
Prohlédnout si 17 fotografií
Disneyho balón s Minnie Mouse se vznáší nad New Yorkem a těší malé i velké fanoušky.​
Konfety zaplnily vzduch, když se vůz krocana Toma vydal po Central Park West na startu Macyho průvodu ke Dni díkůvzdání 2025. Přehlídka se konala 27. listopadu v New Yorku a přilákala miliony diváků.​
Aktualizováno před 2 hodinami
Fantastický start sezony. Charvátová předala na čele, pak si Češky dojely pro bronz
Ostatní sporty

Fantastický start sezony. Charvátová předala na čele, pak si Češky dojely pro bronz

Jislová, Charvátová, Voborníková a Davidová v Östersundu vrátily českou štafetu na stupně vítězek ve Světovém poháru po bezmála sedmi letech.
Další zprávy