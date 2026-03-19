Bezchybná střelba vynesla Voborníkové desítku. Světový pohár už zná celkovou vítězku

Francouzská biatlonistka Lou Jeanmonnotová vyhrála poprvé v kariéře celkové hodnocení Světového poháru. Triumf si zajistila dnes šestým místem ve sprintu v Oslu a dva závody před koncem sezony už nemůže být na vedoucí příčce předstižena.
Zvítězila Švédka Hanna Öbergová před Italkou Lisou Vittozziovou a sestrou Elvirou. Nejlepší českou závodnicí byla desátá Tereza Voborníková.
Bodovala také dvacátá Lucie Charvátová. Tereza Vinklárková obsadila 44. místo, Jessica Jislová skončila na 66. příčce.
Jeanmonnotová si vynahradila zklamání z předchozích dvou ročníků, kdy byla pokaždé druhá. Vloni přišla v Oslu o celkový triumf v závěrečném závodě s hromadným startem. Doplatila tehdy na pád v souboji s Němkou Franziskou Preussovou, která ji poté i v hodnocení SP porazila.
Francouzské závodnici, která měla před závodem náskok 201 bodů, stačila dnes šestá příčka. Její zbývající soupeřka v boji o celkové prvenství Finka Suvi Minkkinenová obsadila navzdory bezchybné střelbě až 11. místo.
Vedle Velkého křišťálového glóbu získá Jeanmonnotová malý za vítězství v disciplíně sprint, předtím triumfovala i ve vytrvalostních závodech.
Francouzka je také ve hře o glóby za stíhací závody a závody s hromadným startem. V této sezoně získala čtyři medaile na olympijských hrách v Anterselvě, se štafetou žen a smíšenou štafetou vybojovala zlato.
Bronzová olympijská medailistka ze závodu s hromadným startem Voborníková skončila popáté z šesti posledních individuálních závodů v první desítce. Na střelnici neminula jediný terč, od vítězné Hanny Öbergové ji dělila minuta a šest sekund.
„Bohužel ty dvě nuly jsou asi to jediné dobré, co se dnes stalo. Nic moc mi nezbývalo, než dobře střílet," řekla České televizi Voborníková.
„Asi si to musíme pak vyhodnotit. Dnes to prostě nebyl dobrý výkon na trati," uvedla pětadvacetiletá reprezentantka.
Hanna Öbergová vyhrála závod díky bezchybné střelbě a rychlému běhu. Vittozziovou porazila o 5,3 sekundy. Vybojovala 14. individuální vítězství v kariéře a třetí v tomto ročníku Světového poháru.
Program závěrečného dílu seriálu v Oslu bude pokračovat v pátek sprintem mužů. O víkendu se v norském dějišti uskuteční stíhací závody a závody s hromadným startem.
SP v biatlonu v Oslu (Norsko):
Ženy - sprint 7,5 km: 1. H. Öbergová (Švéd.) 20:20,4 (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -5,3 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -20,1 (0), 4. Simonová (Fr.) -37,9 (1), 5. Tandrevoldová (Nor.) -51,3 (1), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -52,0 (1), ...10. Voborníková -1:06,3 (0), 20. Charvátová -1:28,1 (2), 44. Vinklárková -2:07,4 (0), 66. Jislová (všechny ČR) -2:44,3 (1).
Konečné pořadí sprintů (po 7 závodech): 1. Jeanmonnotová 421, 2. H. Öbergová 345, 3. Vittozziová 323, 4. E. Öbergová 320, 5. Minkkinenová (Fin.) 315, 6. Simonová 275, ...14. Voborníková 131, 32. Charvátová 76, 33. Davidová (všechny ČR) 75.
Průběžné pořadí SP (po 19 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 1054, 2. Minkkinenová 838, 3. E. Öbergová 802, 4. Vittozziová 795, 5. H. Öbergová 793, 6. Magnussonová (Švéd.) 780, ...13. Voborníková 415, 35. Charvátová 177, 39. Davidová 145, 75. Plecháčová 29, 81. Vinklárková 26, 88. Jislová (všechny ČR) 12.
