Expedice katastrofa. Bez platného pokusu nejdeme domů, líčí čeští horolezci

před 2 hodinami
Na Tyrkysové bohyni řádil uragán, nafoukal místy nejspíš až dva metry sněhu. Přesto čeští horolezci Marek Holeček a Radoslav Groh plánují útok na vrchol. Horu Čo Oju chtějí zdolat nejobtížnější jihovýchodní cestou. Sami o svém plánu mluví jako o "expedici katastrofa".
Marek Holeček vyrazil na další expedici.
Čo Oju je šestá nejvyšší osmitisícovka světa, a přestože leží vzdušnou čarou sotva 30 kilometrů od Everestu, má pověst nejsnadněji zdolatelné hory.

Jenže to platí v momentě, kdy panují kolem vrcholu přijatelné podmínky a když si zvolíte cestu takzvanou "normálkou" po západní stěně. 

Holeček a Groh ale mají všechno obráceně. Čo Oju se topí v přívalech sněhu a skály šlehá ostrý vítr, a ještě se na nejvyšší bod dívají zpod jihovýchodní nepálské stěny. A ta má pověst pěkně nebezpečné výzvy.

"Její jihovýchodní šat z nepálské strany je tenoučký a strmě padá od blond vlasů, podél jejích boků až k ledovým střevíčkům. Pastva pro oči a neodolatelné lákadlo pro horolezecké srdce. Ale také zároveň peklo na zemi s řadou horečnatých nocí. Jak nad tebou vyzrát, holka? Máme připravené varianty nových směrů, ale který nakonec bude ten vhodný, se ukáže až za pár dní," napsal v polovině října na sociálních sítích Holeček.

Pomocí satelitního telefonu dává na Facebook i Instagram pravidelné zprávy o tom, jak se jejich expedice vyvíjí. 

Už po pár dnech aklimatizace bylo jasné, že počasí jim pomáhat zrovna nebude. 

"Vracíme se po dvou nocích v kopcích, nazpět do BaseCampu. Oba jsme se shodli, že na další šontání vzhůru a nabírání červených krvinek kašlem. Jelikož každý krok v hlubokém sněhu vysává ze zásob sil," uvedl minulý týden.

Z hory mezitím mizí horolezečtí kolegové, kteří kvůli špatným podmínkám cestu vzhůru vzdali nebo už se na vrchol dostali a balí se domů.

"Kolik napadlo mezitím nahoře sněhu? Propočty se liší. Od dvaceti cenťáků čerstvého sněhu po dva metry. Zajímavý rozptyl podle různých serverů na počasí, nabízejících v jednom iluzi naděje s beznadějí," líčí Holeček v posledním středečním příspěvku.

Plán české dvojice počítal s tím, že budou mít v prvním listopadovém týdnu splněno a ve čtvrtek odletí za rodinami. To ale zjevně nestihnou.

"Bez platného pokusu prolézt stěnou, který nám škarohlíd nebeský zatím neumožnil, prostě domů nejedeme. Tak se naše rada hlav dutých usnesla a do Vánoc je stanoven náš definitivní návrat," přiznal Holeček.

Holeček je držitelem prestižního ocenění Piolet d'Or (Zlatý cepín) za prvovýstup alpským stylem jihozápadní stěnou Gašerbrumu I. Loni byl svědkem tragédie, kdy po úspěšném prvovýstupu na Langtang Lirung po pádu zemřel jeho spolulezec Ondřej Húserka.

