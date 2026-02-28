Belgická klasika otevřela cyklistickou sezonu. Při své premiéře vyhrál Van der Poel

Necelý měsíc po zisku rekordního osmého titulu mistra světa v cyklokrosu zahájil nizozemský cyklista Mathieu van der Poel vítězně i sezonu na silnici.
Jednatřicetiletý univerzál vyhrál úvodní belgickou klasiku Omloop Het Nieuwsblad, v níž se představil poprvé.
Český cyklista Matyáš Kopecký dojel dvanáctý a vyrovnal nejlepší výsledek ve WorldTour. Třiadvacetiletý člen druhodivizní francouzské stáje Unibet Rose Rockets ztratil na Van der Poela 57 sekund.
Mistr světa na silnici z roku 2023 rozhodl 81. ročník závodu nástupem v předposledním stoupání 16 kilometrů před cílem.
Na mokré trati nedal soupeřům šanci a zvítězil s náskokem 22 sekund před krajanem Timem van Dijkem. Třetí projel cílem v Ninove po 207 kilometrech Belgičan Florian Vermeersch.
Mathias Vacek, který si dal za cíl v roli lídra týmu Lidl-Trek uspět v jarních klasikách, obsadil 115. místo s téměř desetiminutovým mankem.
Cyklistický závod Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour) - 207,2 km:
1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) 4:53:55, 2. T. Van Dijke (Niz./Red Bull-Bora-hansgrohe) -22, 3. Vermeersch (Belg./UAE Team Emirates) -24, 4. Laporte (Fr./Visma-Lease a Bike) -53, 5. De Gendt (Belg./Pinarello Q36.5) -54, 6. Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), ...12. M. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) oba -57, 101. T. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) -9:45, 102. Kmínek (ČR/Burgos Burpellet BH), 115. Vacek (ČR/Lidl-Trek) oba -9:47.
ŽIVĚSparta - Baník. Třaskavý souboj na Letné, Baník přijel po dvou zápasech bez gólu
Sledujte online přenos z utkání 24. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Baníkem Ostrava.
Nejhorší zápas Jablonce v sezoně, Boleslav ho zaskočila smrští. Prohrál také Liberec
Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili ve 24. kole první ligy Jablonec 3:0 a na jaře poprvé vyhráli. Naopak soupeř ve druhé části sezony poprvé inkasoval. Liberec podlehl Hradci Králové 0:1 a Pardubice hrály s Teplicemi smírně 1:1.
ŽIVĚMířili jsme na íránského prezidenta i na ajatolláha Chameneího, zní z Izraele. Trefili dívčí školu, hlásí Írán
Izraelsko-americké útoky cílily v sobotu ráno i na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl nejmenovaný izraelský činitel. Izraelská televize Channel 12 s odkazem na další anonymní zdroje uvedla, že údery byly velmi úspěšné, pokud jde o likvidaci íránského vedení. Pentagon oznámil, že operace proti Íránu se jmenuje Epic Fury (Epická zuřivost).
ŽIVĚUrčitě teď nejsme na cestě ke 3,5 procentům HDP na obranu, vzkázal Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.
Generace v dýmu. Evropské dívky ovládly žebříček, který v sobě skrývá riziko
Evropa má problém. Nová analýza Světové zdravotnické organizace ukazuje, že starý kontinent zůstává globálním centrem spotřeby tabáku. A nejhorší pohled se naskýtá na nejmladší generaci.