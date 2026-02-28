Přeskočit na obsah
Benative
28. 2. Lumír
Sport

Belgická klasika otevřela cyklistickou sezonu. Při své premiéře vyhrál Van der Poel

ČTK

Necelý měsíc po zisku rekordního osmého titulu mistra světa v cyklokrosu zahájil nizozemský cyklista Mathieu van der Poel vítězně i sezonu na silnici.

Mathieu van der Poel
Mathieu van der PoelFoto: Reuters
Jednatřicetiletý univerzál vyhrál úvodní belgickou klasiku Omloop Het Nieuwsblad, v níž se představil poprvé.

Český cyklista Matyáš Kopecký dojel dvanáctý a vyrovnal nejlepší výsledek ve WorldTour. Třiadvacetiletý člen druhodivizní francouzské stáje Unibet Rose Rockets ztratil na Van der Poela 57 sekund.

Mistr světa na silnici z roku 2023 rozhodl 81. ročník závodu nástupem v předposledním stoupání 16 kilometrů před cílem.

Na mokré trati nedal soupeřům šanci a zvítězil s náskokem 22 sekund před krajanem Timem van Dijkem. Třetí projel cílem v Ninove po 207 kilometrech Belgičan Florian Vermeersch.

Mathias Vacek, který si dal za cíl v roli lídra týmu Lidl-Trek uspět v jarních klasikách, obsadil 115. místo s téměř desetiminutovým mankem.

Cyklistický závod Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour) - 207,2 km:

1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) 4:53:55, 2. T. Van Dijke (Niz./Red Bull-Bora-hansgrohe) -22, 3. Vermeersch (Belg./UAE Team Emirates) -24, 4. Laporte (Fr./Visma-Lease a Bike) -53, 5. De Gendt (Belg./Pinarello Q36.5) -54, 6. Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), ...12. M. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) oba -57, 101. T. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) -9:45, 102. Kmínek (ČR/Burgos Burpellet BH), 115. Vacek (ČR/Lidl-Trek) oba -9:47.

