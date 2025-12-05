Lyžařský král Klaebo se zařadil mezi legendy. Vyhrál stý závod Světového poháru

Devětadvacetiletý Klaebo dnes po druhém místě v kvalifikaci ve vyřazovacích bojích dominoval a ovládl i šestičlenné finále.
"Dnes Klæbovi pořádně zatopili. Ale on je prostě o trochu lepší než ostatní," poznamenal expert norské stanice NRK Pål Golberg.
Na stovku vítězství potřeboval pětinásobný olympijský vítěz necelých deset let, poprvé slavil v únoru 2017 v Otepää.
Přehled lyžařů s nejvíce výhrami v SP
114 - Marit Björgenová (Norsko/běh)
106 - Conny Kisslingová (Švýcarsko/akrobatické)
104 - Mikaela Shiffrinová (USA/sjezdové)
100 - Johannes Hösflot Klaebo (Norsko/běh)
Norskou hegemonii ve finále narušil pouze devatenáctiletý švédský talent Alvar Myhlback, který doběhl třetí.
Mezi ženami zvítězila Johanna Hagströmová a dosáhla druhého prvenství v SP po triumfu v klasickém sprintu v Ruce loni v listopadu. Švédky obsadily první čtyři místa.
Ondřej Černý ve čtvrtfinále těsně prohrál souboj o druhé místo, na postup mu nestačil ani čas a nakonec skončil třináctý.
Přes první vyřazovací kolo nepřešel ani Jiří Tuž, který obsadil 20. místo. Kateřina Janatová, Barbora Antošová, Tereza Beranová a Luděk Šeller neuspěli v kvalifikaci.
SP v běhu na lyžích v Trondheimu (Norsko) - sprint klasickou technikou:
Muži: 1. Klaebo 2:59,89, 2. Vike (oba Nor.) -0,31, 3. Myhlback (Švéd.) -0,34, 4. Heggen -0,46, 5. Valnes -1,03, 6. Evensen (všichni Nor.) -18,28, …13. Černý, 20. Tuž - vyřazeni ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 47. Šeller (všichni ČR).
Průběžné pořadí SP (po 4 z 28 závodů): 1. Klaebo 387, 2. Amundsen (Nor.) 314, 3. Anger (Švéd.) 256, 4. Valnes 256, 5. Myhlback 216, 6. Stenshagen (Nor.) 210, …25. Černý 98, 27. Tuž 96, 85. Šeller 18, 87. Bauer (ČR) 15.
Ženy: 1. Hagströmová 3:30,97, 2. Ribomová -1,53, 3. Svahnová -2,67, 4. Sundlingová (všechny Švéd.) -4,13, 5. Aabrekková (Nor.) -5,25, 6. Gimmlerová (Něm.) -9,40, …v kvalifikaci 41. Janatová, 46. Beranová, 50. Antošová (všechny ČR).
Průběžné pořadí SP (po 4 z 28 závodů): 1. Digginsová (USA) 306, 2. Sundlingová 300, 3. Ilarová (Švéd.) 299, 4. Joensuuová (Fin.) 230, 5. Dahlqvistová 224, 6. Karlssonová (obě Švéd.) 212, …42. Janatová 75, 58. Beranová 47, 86. Antošová (ČR) 15.