Hermannová a Sluková postoupily v Malajsii do druhého kola

před 1 hodinou

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Sluková postoupily na tříhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Kuala Lumpuru hladce rovnou do druhého kola play off. S nejvýše nasazeným párem prošly do vyřazovacích bojů i Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou, ale ty po těsné porážce ve druhém utkání v základní skupině čeká ve čtvrtek už první kolo.

Hermannová se Slukovou se do Malajsie přesunuly po zisku stříbra na silněji obsazeném turnaji v čínském Sia-menu (4*). Na druhé akci po osmiměsíční herní pauze nejprve deklasovaly papírově nejslabší pár domácích Malajek, kterým dovolily za celý zápas jen devět bodů. Nizozemskou dvojici Sinnemaová, Bloemová, na které v kvalifikaci v Číně ztroskotaly Bonnerová s Maixnerovou, pak české favoritky v duelu o prvenství v základní skupině A porazily 21:19, 21:18. Bonnerová a Maixnerová po úterním úspěchu v dvoukolové kvalifikaci vyhrály i vstupní zápas ve skupině H rovněž proti Malajkám. V dalším utkání ale neuspěly v třísetové bitvě s japonským párem Čijová, Sakagučiová. Rozhodující sadu prohrály s držitelkami divoké karty nejtěsnějším rozdílem 13:15. Na divokou kartu startují v Malajsii i Karolína Řeháčková a Sára Olivová. V prvním zápase Češky jasně podlehly druhé nasazené dvojici německých favoritek Borgerová, Sudeová a zápas o postup do 1. kola play off je čeká ve čtvrtek. Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 3* v Kuala Lumpuru: Ženy: Skupina A: Hermannová, Sluková (1-ČR) - Hsi Yan, Sin Xi (32-Mal.) 2:0 (4, 5), Hermannová, Sluková - Sinnemaová, Bloemová (16-Niz.) 2:0 (19, 18). Skupina B: Borgerová, Sudeová (2-Něm.) - Olivová, Řeháčková (31-ČR) 2:0 (11, 14). Skupina H: Bonnerová, Maixnerová (25-ČR) - Tasha, Shu Woon (8-Mal.) 2:0 (9, 16), Čijová, Sakagučiová (24-Jap.) - Bonnerová, Maixnerová 2:1 (12, -13, 13).

autor: ČTK | před 1 hodinou