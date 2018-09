Basketbalový půst skončí po 37 letech. Hlavně díky obraně, tvrdí legenda

před 40 minutami

Jiří Zedníček patří mezi basketbalové legendy. V dresu národního mužstva poznal atmosféru OH v roce 1972 v Mnichově, dvou mistrovství světa a pěti evropských šampionátů, v nichž v letech 1967 a 1969 pomohl k zisku stříbrné, resp. bronzové medaile. V letech 1967 – 1977 byl nominován do týmu Evropy k deseti utkáním. V devadesátých letech se stal předsedou Československé a poté České basketbalové federace. Působil také v řídících orgánech FIBA. "Po 37 letech se český basketbal zase představí na mistrovství světa, což považuji za velký úspěch,“ zdůraznil hned v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Aktuálně:cz: Basketbalisté dosáhli skvělých vítězství v Pardubicích nad Ruskem a v Sarajevu nad Bosnou. V čem vidíte základ těchto úspěchů?

Jiří Zedníček: Už na mistrovství Evropy v roce 2015 mě potěšila zlepšená hra obrany, což se hlavně v posledních dvou střetnutích potvrdilo. V útoku se třeba občas nedařilo, ale do velice dobré obranné činnosti se dokázali zapojit všichni hráči. Což zároveň dokazuje výbornou týmovou práci.

Co bylo v průběhu obou zápasů rozhodující?

Zkušenosti z mnoha sportů nám prozrazují, že se sbornou lze držet krok za vyrovnaného stavu, ale nesmí se dostat do výraznějšího vedení. V utkání s Ruskem v jednu chvíli prohrával český tým už o devět bodů, ale nepříznivé skóre dokázal otočit ve svůj prospěch. Přitom to nebylo snadné, protože Rusové mají velice kvalitní a vzácně vyrovnané mužstvo. Naopak v Bosně jsou její oporou především pouze tři klíčoví hráči.

Bylo těžké najít vítěznou cestu i v bouřlivém prostředí v Sarajevu?

V žádném případě to nebylo snadné, vždyť domácí do poslední minuty měl šanci na vítězství. Češi však byli po úspěchu nad Ruskem psychicky silní a hlavně na sebe upozorňovali někteří hráči, kterým Bosňané nevěnovali maximální pozornost.

Mužstvo v těchto dvou střetnutích posílili Satoranský a Veselý. Podali očekávané výkony?

Oba splnili, co se od nich čekalo. Satoranský proti Bosně svým výkonem a 22 body asi ještě trochu víc. Bylo podstatné, že svým spoluhráčům dodali sebevědomí a tím jejich výkony pozvedli. Ve zbývajících zápasech budou českému mužstvu sice chybět, ale předchozí cestu k pěti výhrám našlo i bez nich.

Jaký je váš názor na izraelského trenéra Ginzburga?

Několikrát jsem s ním mluvil a zjistil jsem, že si velice váží možnosti trénoval reprezentační tým. Byl u základu budování odolné obrany, do kolektivu přinesl dobrého ducha a správnou náladu. A co považuji za nesmírně důležité, tak je to jeho vliv na vřelý vztah hráčů k české vlajce a hymně.

A ještě k Satoranskému s Veselým. Asi bychom se nezlobili, kdyby na mistrovství světa, které se koná v září příštího roku v Číně, tito dva vynikající basketbalisté nechyběli…

Jsem přesvědčen, že Světová basketbalová federace určila takový termín šampionátu, aby se v něm všechny týmy mohly nastoupit ve svých nejsilnějších sestavách. Takže věřím, že Satoranský i Veselý budou trenérovi k dispozici.