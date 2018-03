Basketbalistky USK na úvod čtvrtfinále v Rusku vysoko prohrály, v odvetě musí zvítězit

před 8 hodinami

Basketbalistky USK Praha prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské ligy na palubovce Jekatěrinburgu 70:97.

Jekatěrinburg - Basketbalistkám ZVVZ USK Praha nevyšel vstup do čtvrtfinále Evropské ligy a první duel v sérii hrané na dvě vítězství prohrály na hřišti Jekatěrinburgu 70:97.

Aby mohly dál snít o čtvrtém postupu do Final Four v řadě, musí ruského giganta porazit 7. března doma a vynutit si rozhodující třetí zápas.

Pražanky nezvládly už začátek, protože v první čtvrtině daly jen sedm bodů a prohrávaly o 21 bodů. Od druhé čtvrtiny sice hru vyrovnaly především zásluhou 17 bodů kapitánky Kateřiny Elhotové, ale pod košem nedokázaly konkurovat elitní pivotmanské dvojici Brittney Grinerové a Emmě Meessemanové. Jekatěrinburg tak dal zpod koše čtyřikrát víc bodů než USK a měl o dvacet doskoků více.

Domácím navíc na perimetru vydatně pomáhala Maya Mooreová. Bývalá nejužitečnější hráčka WNBA i mistrovství světa nastoupila teprve podruhé v sezoně a přesto potvrzovala, proč patří k nejlepším hráčkám na světě. Nakonec nasbírala 29 bodů, sedm doskoků a čtyři asistence a jen o dva body zaostala za bodovým maximem soutěže v této sezoně.

"Samozřejmě nás netěší, jak se zápas vyvíjel, ale nečekaly jsme, že to tu bude snadné. V prvním poločase jsme bohužel vůbec nehrály to, o čem jsme v trénincích a v šatně mluvily. Hlavně v obraně jsme byly špatné. Až ve druhé půli jsme začaly hrát svou hru. Jejich hráčky odvedly svou práci, naše bohužel ne," litovala trenérka Natália Hejková.

Manko se českým mistryním nedařilo snižovat. Nicméně po zbytek utkání se před odvetou alespoň přesvědčily, že se dá Jekatěrinburgu, který usiluje o jedenáctý postup do Final Four v řadě, vzdorovat. I když s ním prohrály už poosmnácté z 21 vzájemných soubojů.

"Když první čtvrtinu prohrajete o 20 bodů, tak se to těžko dohání. V závěru utkání už to ale vypadalo, že se soupeře konečně nebojíme a začaly jsme hrát. Bylo však už pozdě. Každý zápas je ale jiný, v odvetě hrajeme doma, bez náročného cestování, to může hrát v náš prospěch," řekla Kateřina Elhotová.

V odvetě však Pražanky musí zachytit úvod a také potřebují lepší výkony od svých opor. Amanda Zahuiová, jež byla v základní skupině druhou nejlepší střelkyní celé soutěže, proměnila jen čtyři ze šestnácti střel. A DeWanna Bonnerová dala jen šest bodů.