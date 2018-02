USK je popáté za sebou ve čtvrtfinále Euroligy, vyzve Jekatěrinburg

AKTUALIZOVÁNO před 10 hodinami

Basketbalistky USK se ve čtvrtfinále Evropské ligy utkají s Jekatěrinburgem. V Lize mistr vyhrál také Nymburk, který si drží výhodnou pozici pro play off.

Šoproň - Basketbalistky ZVVZ USK Praha vyhrály závěrečné utkání základní části Evropské ligy na palubovce Castors Braine 75:71 a potvrdily postup do čtvrtfinále, který jim ještě před začátkem zápasu zajistily ostatní výsledky. České šampionky obsadily konečnou třetí příčku ve skupině A a ve čtvrtfinále je čeká souboj s druhým celkem skupiny B Jekatěrinburgem.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové mohly jít do utkání uvolněněji, protože po podvečerní porážce Bourges v Šoproni už o postup nemohly přijít, a v úvodu se jim dařilo. Belgičanky si nevěděly rady s pivotkou Amandou Zahuiovou, která nakonec nasbírala 28 bodů a 11 doskoků, a Pražanky si vypracovaly náskok až 13 bodů.

Pak však opět začaly mít problémy jako v předchozím vzájemném utkání doma, které nečekaně o bod prohrály. Těžkosti jim dělala především bývalá spoluhráčka Anete Šteinbergaová a soupeř se dokázal dotáhnout několikrát na rozdíl pouhých dvou bodů.

Do vedení však Pražanky domácí tým nepustily. Důležitou roli v tom sehrála španělský rozehrávačka Leticia Romerová, která dala dvě klíčové trojky. Rozhodující pasáž přišla pět a půl minuty před koncem od stavu 61:59 pro USK, kdy právě Romerová dala trojku a vzápětí ji nepodobila Kateřina Elhotová. Hráčky USK odskočily a vedení už nepustily.

Mezi osm nejlepších celků soutěže prošly české mistryně popáté za sebou a nyní budou usilovat o čtvrté Final Four v řadě. V cestě jim ale stojí velmi těžký protivník Jekatěrinburg. Ruský gigant byl v posledních deseti Final Four a předloni soutěž vyhrál. Celkem má na kontě už tři triumfy. V této sezoně prohrál jen se Salamancou a dvakrát s Fenerbahce Istanbul

Nymburk drží v Lize mistrů druhé místo

Basketbalisté Nymburka vyhráli v předposledním kole Ligy mistrů na hřišti Ostende 79:73 a posunuli se na druhé místo v tabulce základní skupiny D. Mají dobrou šanci, že výhodnou pozici pro play off udrží, k tomu jim bude stačit vyhrát za týden doma závěrečný duel se Zielonou Górou, případně prohra aktuálně třetího Nanterre s vedoucím Besiktasem.

Nymburk už s jistotou účasti v play off měl vynikající vstup do zápasu a rychle vedl 20:4. Zářil zejména Dardan Beriša, který dal v první čtvrtině čtyři trojky a zaznamenal 14 z úvodních 20 bodů hostů. Další už ale nepřidal. I proto, že domácí, kterým chyběl klíčový pivot Tonye Jekiri, výrazně zlepšili obranu. A i díky bývalému hráči Nymburka Marku Jagodičovi-Kuridžovi se vrátili do hry.

Ve třetí čtvrtině však Nymburku fungovala obrana, dovolila domácím jen deset bodů a hosté opět utekli na rozdíl 16 bodů. Podíl na tom měli zejména Kendrick Ray a Martin Peterka.

Belgický tým se ale nevzdával a tři minuty před koncem se přiblížil na pět bodů. Pak ale svou zkušenost prokázal nymburský rozehrávač Eugene Lawrence, který vzal zodpovědnost na sebe a dvěma akcemi vrátil Nymburku náskok devíti bodů, na což už domácí nedokázali reagovat.

"Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože domácí hráli o šanci na postup. Ale my si to usnadnili dobrým vstupem do zápasu. Domácí pak bojovali a ukázali charakter, my nehráli náš nejlepší basket, ale nakonec jsme to uhráli do vítězství," zhodnotil zápas na tiskové konferenci nymburský trenér Oren Amiel.

Utkání závěrečného 14. kola skupiny A Evropské ligy basketbalistek:

Castors Braine - ZVVZ USK Praha 71:75 (16:25, 33:44, 48:53)

Nejvíce bodů: Šteinbergaová 20, Trahanová-Davisová 12, Malašenková 11 - Zahuiová 28, Bonnerová 18, Romerová 10, Kateřina Elhotová 8.

Basketbalová Liga mistrů - skupina D, 13. kolo:

Ostende - Nymburk 73:79 (14:26, 37:44, 47:59)

Nejvíce bodů: Fieler a Salumu po 17, Jagodič-Kuridža 14 - Ray 15, Beriša a Lawrence po 14, Peterka 12, Benda 10.

20:30 Avellino - Aris Soluň.

Tabulka: