Basketbalistky řeší před domácím ME potíže. Vypadly dvě hráčky, další je zraněná

Česká basketbalistka Ilona Burgrová blokuje Angolku Nacisselu Mauriciovou v utkání skupiny A na OH 2012 v Londýně. | Foto: Reuters

Ženská basketbalová reprezentace hlásí před domácím MS potíže. Z kádru kvůli zranění vypadly dvě hráčky, u další je pokračování nejisté.

Karlovy Vary - Trenérovi českých basketbalistek Ivanu Benešovi se nominace na domácí mistrovství Evropy zužuje sama od sebe. Z původně sedmnáctičlenného kádru už přišel o dvě hráčky kvůli zdravotním potížím. Po Kláře Rosenbaumové musela tým opustit také účastnice mistrovství světa 2014 Kateřina Sedláková, kterou trápí žaludeční potíže. Zranění kolene si navíc z utkání s Lotyšskem (prohra 65:69) odnesla Karolína Elhotová a zatím není jasné, jestli bude moci pokračovat.

Sedláková měla bojovat o nominaci na svůj druhý velký turnaj po MS 2014. Rozehrávačku Handicapu Brno však dlouhodobě trápí žaludek. Kvůli němu přišla už o úvodní soustředění v Lázních Bělohrad. "Mám delší dobu žaludeční problémy, teď to trochu vygradovalo a skončila jsem na pohotovosti," sdělila minulý týden ČTK Sedláková.

Další soustředění v Trutnově sice absolvovala, ale zdravotní potíže neustaly. "Musela skončit. Problémy s žaludkem jí nedovolily pokračovat. Zvracela a zvracela. Odjela domů do Brna, kde jí nasadili silná antibiotika na 14 dní. Zdraví je přednější," řekl Beneš po porážce v přípravném utkání s Lotyšskem (65:69).

Během utkání si navíc při návratu do obrany poranila koleno Karolína Elhotová, mladší sestra kapitánky Kateřiny Elhotové. "Sestra si prošlápla koleno, ale vazy by měla mít v pořádku, což je důležité. Takže doufám, že bude v pořádku a bude moci s námi pokračovat, protože by nám určitě chyběla," řekla Kateřina Elhotová.

Také trenér Beneš věří, že nepřijde kvůli zdravotním potížím o další hráčku. "Já se modlím, aby to u Káji nebylo nic vážnějšího, protože je to fyzicky snad nejlépe připravená hráčka z celého týmu. Bylo by špatné, kdyby nám měla vypadnout," dodal Beneš, který má nyní v týmu 14 hráček a příští týden se přidá jako patnáctá pivotka Kia Vaughnová. Ta zatím hraje v zámořské WNBA.

Během utkání s Lotyšskem se musela nechat ošetřit i pivotka Petra Kulichová. Šlo však jen o tržnou ránu, kterou jí lékaři zašili, a nejvyšší hráčka týmu se v poslední čtvrtině vrátila do hry.