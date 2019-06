Basketbalistky 3x3 rozdrtily Rumunsko a zahrají si čtvrtfinále Evropských her

před 56 minutami

České basketbalistky v disciplíně 3x3 vyhrály na Evropských hrách v Minsku i druhý zápas v základní skupině B a mají jistý postup do pondělního čtvrtfinále. Čtveřice Denisa Harapesová, Kamila Hošková, Alžběta Levínská a Monika Satoranská zdolala Rumunsko 21:3 a dnes v poledne se utká s rovněž neporaženým Německem o první místo ve skupině.

"Nejdůležitější bylo, že se nám podařilo na začátku se utrhnout a pak jsme udržovaly odstup," řekla Hošková ČTK. Češky rychle vedly 4:0, 8:1 a o jejich výhře prakticky nebylo pochyb. Rumunky ve druhé polovině zápasu nedokázaly vůbec skórovat a duel skončil před limitem. Jedenadvacátý bod si Češky připsaly 80 sekund před koncem desáté minuty.

Když následně Němky také bez problémů porazily Maďarsko 19:9, bylo o postupujících ze skupiny B jasno. "Musíme se i nadále soustředit samy na sebe a dál se snažit vyhrávat. Myslím si, že se zlepšujeme zápas od zápasu, takže snad to bude dobré," uvedla Hošková.

Úspěšný vstup do Evropských her má za sebou i judista David Pulkrábek, který v kategorii do 60 kg porazil Csabu Szabóa z Maďarska v prodloužení na wazari.