Vítězná série trvá. Basketbalisté v přípravě na MS podruhé porazili Polsko

před 27 minutami

Blake Schilb se poprvé zapojil do přípravného utkání před MS. | Foto: ČTK

Čeští basketbalisté vstoupili do turnaje v Hamburku výhrou nad Polskem 96:86. Nejlepším střelcem utkání byl s 26 body Vojtěch Hruban, Tomáš Satoranský předvedl double double s 12 body a 11 asistencemi. Další zápas na druhém ze tří přípravných turnajů před zářijovým mistrovství světa v Číně sehraje výběr trenéra Ronena Ginzburga v sobotu od 20:00 proti domácímu Německu.

Český tým se na VTG Supercupu utkal s Polskem znovu po šesti dnech. Na domácí půdě v Praze, kde ovládl turnaj ještě za účasti Tuniska a Jordánska, zvítězil 81:76. Poprvé se do hry zařadil po květnové operaci přetržené Achillovy šlachy Martin Kříž a také po nemoci Blake Schilb.

Ginzburgův tým od začátku vedl, v první čtvrtině i o osm bodů. Satoranský stihl za prvních sedm a půl minuty před prvním střídání hned pět asistencí, z toho dvě lahůdkové na smeče Audy a Balvína. Hruban dal za první desetiminutovku 11 bodů a dvěma trojkami se prezentoval Schilb.

Polsko držel střelecky Sokolowski, která pěti body v úvodu druhé čtvrtiny snížil na rozdíl bodu. Češi ale brzy opět unikli do sedmibodového náskoku, ke kterému pomohl prvním košem v utkání do té doby asistující Satoranský. Audovo parádní zakončení v 19. minutě zajistilo do té doby nejvyšší náskok už 14 bodů.

Po poločase měli čeští hráči úspěšnost střelby z pole 61 procent, a přestože do konce klesla na 53 procent, v 25. minutě unikli už na rozdíl 20 bodů. V čase 23:03 se radoval z prvních bodů v zápase také Kříž, největší odstup v utkání zařídil i Auda, se 14 body druhý nejlepší český střelec v zápase.

Ginzburgův tým držel utkání dlouho ve své moci, i když se Poláci dokázali dvě minuty před koncem přiblížit na sedm bodů. Po přihrávce Satoranského pojistil výhru Balvín, autor 14 bodů, a své střelecké představení dovršil jednou proměněnou šestkou Hruban.

Basketbalový turnaj mužů VTG Supercup v Hamburku:

ČR - Polsko 96:86 (28:22, 54:41, 76:61)

Nejvíce bodů: Hruban 26, Auda 14, Balvín 13 - Sokolowski 22, Ponitka 14, Gruszecki 11. Fauly: 17:19. Trestné hody: 19/12- 15/11. Trojky: 10:9. Doskoky: 34:37.

20:00 Německo - Maďarsko.