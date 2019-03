Basketbalisté Phoenixu po čtyřech a půl letech vyhráli v NBA nad Golden State

před 51 minutami

Basketbalisté Golden State prožívají v NBA menší krizi, což podtrhla i porážka 111:115 s nejhorším týmem Západní konference Phoenixem. Ten nad Warriors zvítězil poprvé od listopadu 2014 a po 18 vzájemných porážkách. Obhájce titulu zaznamenal už o čtvrtou prohru z posledních šesti zápasů, přesto stále vládne své konferenci.

Hlavní zásluhu na skolení favorita měl Devin Booker, který zaznamenal 37 bodů. Z toho 13 bodů dal v řadě při rozhodujícím úniku ve čtvrté čtvrtině na 106:98. K tomu přidal osm doskoků a 11 asistencí. V dresu Golden State dal 28 bodů Klay Thompson, Kevin Durant přidal 25 bodů, zatímco Stephen Curry se trápil střelecky a na 18 bodů měl úspěšnost jen 30 procent.

"Nesmíme ale zapomenout, že v minulé sezoně jsme na tom byli mnohem hůř. Měli jsme zdravotní a jiné problémy. Teď jsme všichni zdraví. Mluvíme o tom, co potřebujeme zlepšit, abychom do play off zase šli silní. Jen se to zatím nedaří udělat. Tohle je ale výzva, aby se to začalo dařit," řekl Curry, který 23 vteřin před koncem minul trojku na vyrovnání.

Houston vydřel výhru 94:93 v Dallasu, přestože se nejlepší střelec ligy James Harden trápil s fauly a stihl jen 20 bodů, tedy nejméně v sezoně. Zastoupil ho ale 26 body Eric Gordon. Dallas sice čtyři minuty před koncem srovnal skóre, jenže pak téměř tři minuty neskóroval a do koncovky šel se ztrátou pěti bodů. Houston se pak už sice netrefil, snahu domácích o obrat však zastavil Chris Paul, který v poslední vteřině zablokoval Jalena Brunsona. Dallasu tak nepomohlo ani 19 bodů, 15 doskoků a devět asistencí Luky Dončiče.

Philadelphii se po zranění vrátil pivot Joel Embiid a 33 body a 12 doskoky dovedl Sixers k výhře 106:89 nad Indianou. Oba celky tak mají na třetí a čtvrté příčce Východní konference shodnou bilanci.

Toronto si poradilo s Miami 125:104 i díky vyrovnanému klubovému rekordu v podání 21 přesných trojek. Šest z nich dal Kyle Lowry, který nasbíral 24 bodů a 10 asistencí. Raptors se přiblížili na dvě výhry nejlepšímu týmu soutěže Milwaukee. Bucks totiž prohráli 114:121 v San Antoniu, pro Spurs to byla pátá výhra za sebou.

NBA:

Atlanta - New Orleans 128:116, Dallas - Houston 93:94, Detroit - Chicago 131:108, Golden State - Phoenix 111:115, Memphis - Orlando 105:97, Miami - Toronto 104:125, Minnesota - New York 103:92, Philadelphia - Indiana 106:89, San Antonio - Milwaukee 121:114.