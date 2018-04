Dvacet zápasů a dost. Oklahoma ukončila v NBA vítěznou jízdu Houstonu

před 1 hodinou

Oklahoma bojující o play-off se vytáhla na palubovce vedoucího týmu ligy. Nepřekvapivě zářil Russell Westbrook.

New York - Basketbalisté Oklahomy si v sobotu vyšlápli na vedoucí tým NBA Houston 108:102 a ukončili jeho dvacetizápasovou sérii domácích výher. Thunder bojující o play off zůstali v tabulce Západní konference sedmí o jednu výhru před osmou Minnesotou, na kterou se ale po vítězství 134:115 v Los Angeles nad Clippers dotáhl devátý Denver. Nuggets tím ukončili i poslední teoretické naděje na postup výběru kouče Doca Riverse do bojů o titul.

Vyrovnaný duel mezi Rockets a Thunder se v Texasu rozhodoval až v poslední dvanáctiminutovce. Sedm minut před koncem domácí vedli 92:91. Jenže pak hráči Houstonu čtyři minuty netrefili koš, minuli sedm střel a ještě třikrát ztratili v útoku míč, což už pak nestihli napravit. James Harden se dostal na 26 bodů, Chris Paul přidal sedmnáct.

Oproti tomu svěřenci kouče Billyho Donovana soupeře třikrát zblokovali a sami utkání 11 body v řadě otočili. Hlavní podíl na tom měl s 10 asistencemi rozehrávač Russell Westbrook, který se sám postaral o pět rychlých bodů během šňůry. Celkem jich měl na kontě 24 stejně jako Paul George, Carmelo Anthony přidal 22 bodů.

Náskok už Oklahoma nepustila, v tomto ročníku potřetí porazila nejlepší tým soutěže a v tabulce je po dalších sobotních výsledcích vyrovnaná s dalšími dvěma týmy. Bilanci 46 výher a 34 porážek mají totiž také šesté San Antonio a páté New Orleans. Zajistit si postup do play off budou moct Thunder v pondělí v Miami.

"Dnešní zápas byl důležitý, ale ten pondělní bude minimálně stejně důležitý, protože jestli to v Miami nezvládneme, dnešní výhru znehodnotíme. Bude nám k ničemu," burcoval jeden z nejzkušenějších hráčů Oklahomy Anthony. "Byli jsme lepší a nezasloužili si prohrát," uvedl křídelník George.

Denver Nuggets stále živí naději na prodloužení sezony, poté co si ve Staples Center poradil s domácími Los Angeles Clippers 134:115. Srbský pivot Nikola Jokič zaznamenal triple double za 23 bodů, 11 doskoků i asistencí. San Antonio vyhrálo nad třetím Portlandem Trail Blazers 116:105 zejména díky LaMarcusi Aldridgeovi. Podkošový hráč Spurs zařídil 10 bodů v poslední části a dostal se na 28 bodů.

Dramatický duel byl k vidění v Oaklandu, kde úpřadující šampioni Golden State prohráli s New Orleans 120:126. Byl to souboj Kevina Duranta s 41 body a Anthonyho Davise, autora 34 bodů, 12 doskoků a 4 bloků.

Ve Východní konferenci si připsali triumf 115:102 v newyorské Madison Square Garden nad Knicks Milwaukee Bucks a odskočili tak osmému Washingtonu v tabulce. Wizards mají o výhru méně, o porážku více a dva duely před sebou.

NBA:

Chicago - Brooklyn 96:124, Golden State - New Orleans 120:126, Houston - Oklahoma City 102:108, LA Clippers - Denver 115:134, New York - Milwaukee 102:115, San Antonio - Portland 116:105.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Toronto 79 57 22 72,2 2. x-Boston 79 54 25 68,4 3. x-Philadelphia 79 49 30 62,0 4. New York 80 28 52 35,0 5. Brooklyn 80 27 53 33,8

Centrální divize:

1. x-Cleveland 80 49 31 61,3 2. x-Indiana 80 47 33 58,8 3. x-Milwaukee 80 43 37 53,8 4. Detroit 79 38 41 48,1 5. Chicago 80 27 53 33,8

Jihovýchodní divize:

1. x-Miami 80 43 37 53,8 2. x-Washington 80 42 38 52,5 3. Charlotte 80 35 45 43,8 4. Orlando 79 24 55 30,4 5. Atlanta 80 23 57 28,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. z-Houston 80 64 16 80,0 2. New Orleans 80 46 34 57,5 3. San Antonio 80 46 34 57,5 4. Dallas 80 24 56 30,0 5. Memphis 79 21 58 26,6

Severozápadní divize:

1. x-Portland 80 48 32 60,0 2. Utah 79 46 33 58,2 3. Oklahoma City 80 46 34 57,5 4. Minnesota 80 45 35 56,3 5. Denver 80 45 35 56,3

Pacifická divize:

1. y-Golden State 80 57 23 71,3 2. LA Clippers 80 42 38 52,5 3. LA Lakers 79 34 45 43,0 4. Sacramento 80 26 54 32,5 5. Phoenix 80 20 60 25,0

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci.