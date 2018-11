Basketbalisté nezvládli koncovku proti Francii, která si zajistila postup na MS

Aktualizováno před 1 hodinou

Čeští basketbalisté v kvalifikaci mistrovství světa prohráli v Pardubicích s Francií 65:79 a připsali si tak druhou porážku. Francie jim v čele skupiny K utekla na rozdíl jedné výhry a zajistila si postup na šampionát. Ten mají Češi jistý už od září.

Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga svedli i v oslabené sestavě s favorizovanou Francií vyrovnanou bitvu, ale v posledních pěti minutách vypadli z role a dovolili soupeři zápas zakončit šňůrou 18:0. Nejlepším střelcem zápasu byl s 20 body Vojtěch Hruban.

"Výsledek neodpovídá zápasu. My hráli 36 minut skvěle, ale v závěru už nám chyběla síla, zatímco oni dali do hry čerstvé síly a rozhodli," řekl trenér Ginzburg. "Po většinu utkání jsme podali dobrý výkon, ale dostali jsme tvrdou lekci, což se na této úrovni může stát během dvou minut, když si neudržíte výkonnost. Výsledek pro nás není férový vzhledem k celému průběhu zápasu. Ale naštěstí to můžeme brát jen jako lekci do dalších zápasů," přidal kapitán Pavel Pumprla.

Oba celky nastoupily bez hlavních opor působících v NBA a Eurolize. V úvodu si s tím lépe poradila Francie, která v první čtvrtině téměř neminula koš a vytvořila si náskok osmi bodů.

Pak ale Češi přibrzdili její útok zónovou obranou, kterou eliminovali francouzskou výškovou převahu. V útoku se rozstřílel Hruban, který dal do poločasu 15 bodů. Když pak první body za národní tým dali i Šimon Puršl efektní smečí a Petr Šafarčík, šlo se na poločas jen za těsného vedení Francie o dva body.

V úvodu třetí části si však poranil kotník Hruban a musel ze hry. I bez svého nejlepšího střelce Češi drželi vyrovnaný stav. Po ošetření se navíc Hruban do utkání vrátil a osm minut před koncem dal důležitou trojku na 59:54. "Začátek jsem měl dobrý, ale pak mě to zranění dostalo z rytmu a v rozhodující chvíli jsem nedal dvě napůl těžké střely. Zápas jsem měl v ruce, ale nedokázal jsem to dotáhnout," litoval Hruban.

Ještě čtyři minuty před koncem vedli Češi o čtyři body, ale pak neproměnili několik pokusů po sobě. Soupeř toho využil k závěrečnému tlaku a šňůrou 18:0 rozhodl o výhře. "Vyhrát mohly oba týmy, ale my udělali na konci víc chyb, dovolili jim lehké koše. Tak to občas chodí. Došla nám pára, rotace byla úzká a soupeř nás uběhal a umlátil," dodal Hruban.

V Pardubicích fandilo přes pět tisíc fanoušků. Nechyběla mezi nimi ani opora reprezentace Ondřej Balvín, který nedostal od euroligové Gran Canarie svolení hrát. Cestou ze čtvrtečního utkání v Istanbulu tak alespoň přijel spoluhráče povzbudit.

"Ondru je dobré vždy vidět. Ukazuje to srdce týmu. Všichni se snaží přijet i přes zdravotní problémy. Vojta se zapojil zpět do zápasu, i když riskoval zhoršení zranění kotníku. Bylo to utkání, které v boji o postup už nic neznamenalo, přesto jsme ukázali bojovnost. Pomohla nám k tomu i pěkná návštěva. Slogan Bojuj jako lev na nás pěkně sedí a může to být naše silná zbraň," dodal Pumprla.

Kvalifikace mistrovství světa basketbalistů - skupina K:

ČR - Francie 65:79 (19:26, 37:39, 51:52)

Nejvíce bodů: Hruban 20, Šiřina 11, Bohačík 9 - M'Baye 18, Lacombe 15, Bouteille 13. Fauly: 19:14. Trestné hody: 4/2 - 20/15. Trojky: 11:8. Doskoky: 34:36. Diváci: 5371.

Bulharsko - Bosna a Hercegovina 89:82, Finsko - Rusko 75:77 po prodl.

Tabulka: