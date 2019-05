před 16 minutami

Basketbalista Jan Veselý z Fenerbahce byl vyhlášen nejlepším hráčem sezony Evropské ligy. Devětadvacetiletý reprezentační pivot ovládl anketu novinářů a fanoušků jako první Čech, na galavačeru v dějišti závěrečného turnaje Final Four ve Vitorii byl navíc zvolen i do nejlepší pětky ročníku a získal i ocenění za moment sezony.

Veselý, který předloni s Fenerbahce získal v Eurolize titul, pomohl týmu k vítězství v základní části a postupu do Final Four. Do čtvrtého finále za sebou ale tentokrát istanbulský celek nepostoupil, protože v pátečním semifinále podlehl 73:92 městskému rivalovi Anadolu Efes. Veselý ve 30 zápasech základní části zaznamenal v průměru 12,5 bodu, 4,9 doskoku a 2,4 asistence.