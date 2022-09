"Zklamal jsem celou zemi." Hvězdný basketbalista se obvinil z vyřazení na ME

Hlavní hvězda slovinských basketbalistů Luka Dončič vzal vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství Evropy na sebe. Obhájci titulu podlehli ve středu večer Polsku 87:90. Hráč Dallasu dal 14 bodů, když trefil pět z 15 střel, a k tomu zaznamenal 11 doskoků, sedm asistencí a šest ztrát.

"Hrál jsem hrozně. Zklamal jsem tým i celou zemi. Jde to za mnou," lkal Dončič po utkání, které nedohrál poté, co se tři minuty před koncem vyfauloval.

V úvodu zápasu se zranil, pak často kulhal a držel se za záda. "Nebylo to ideální. Ve třetí čtvrtině jsem dostal injekci. Prošel jsem si během tohohle šampionátu mnohým. Ale to nebyl ten důvod porážky," stýskal si třiadvacetiletý basketbalista.

Slovincům nevyšel první poločas, který prohráli 39:58. Třetí čtvrtinu sice svěřenci bývalého nymburského kouče Aleksandera Sekuliče ovládli 24:6 a skóre otočili, ale Poláci nečekaný úspěch v závěru přece jen vybojovali.

"Zaslouží gratulaci. Hráli skvěle od první do poslední minuty. Je to pro ně velký úspěch. Nám to nešlo, chyběla nám energie. Sice jsme se vrátili do zápasu, ale Poláci to ubojovali," prohlásil Dončič.

Hlavní hvězdou zápasu byl polský kapitán Mateusz Ponitka, který předvedl teprve čtvrtý triple double v historii evropských šampionátů za 26 bodů, 16 doskoků a 10 asistencí. "Zahrál úžasně. Nepřekvapilo mě to. Je to skvělý lídr," ocenil jeho výkon Dončič.

Poláci, kteří zahájili turnaj vítězstvím nad českou reprezentací v Praze, se utkají v pátek se stříbrnými olympijskými medailisty z Francie. Ve druhém semifinále se střetnou Němci a Španělé.

Češi vypadli v osmifinále po boji s Řeckem.