Z nouzového plánu se stal vražedný boj. Nový sport měl přitom připomínat srážení kachen

Prostě chtěli jen nějak přežít zimu, ale zrodil se tím fenomén, který baví fanoušky už ve třetím století za sebou. Řeč je o basketbalu. Jeho otec Kanaďan James Naismith se narodil přesně před 165 lety, přesto příběh o tom, jak svět objevil košíkovou, žije dodnes.
Zase se to opakovalo. Byl začátek zimy 1891. Banda výrostků navštěvujících YMCA International Training School ve Springfieldu byla natěsnaná v tělocvičně, protože venku se sportovat už nedalo.
Cvičení a obyčejné běhání je nebavilo, hlučeli, vyrušovali, postrádali kolektivní sport jako baseball nebo americký fotbal, které mládež v této organizaci provozovala v teplých měsících.
Tehdejší ředitel YMCA tak přišel s jasným úkolem: „Musíme jim vymyslet sport, který se dá provozovat v tělocvičně.“
Vynález dostal na starost tělocvikář James Naismith. Tehdy třicetiletý sportovně všestranný Kanaďan z chudé farmářské rodiny, který rozhodně nepostrádal fantazii, pokud jde o vymýšlení sportovní zábavy.
Když slyšel ředitelova slova, hlavou mu proběhla vzpomínka na dětství, kdy s kamarády hráli středověkou hru „kachna na skále“.
Spočívala v tom, že obránce posadí na skálu nebo pařez stromu kámen, tedy kachnu, a útočníci se ho snaží pomocí menších kamenů srazit.
Naismith se pokusil z této hry v základu vyjít. Vzal fotbalový míč a školníkovi nařídil, aby mu sehnal dvě bedny, do kterých by se balon mohl vejít. Ten nakonec vyštrachal jen dva dřevěné koše na broskve a společně je připevnili na dva balkóny tělocvičny do výšky asi tří metrů.
Pak mohl přistoupit k praxi. Osmnáct mladíků rozdělil do dvou týmů. „Ukázal jsem jim na oba koše a řekl jsem jim, že cílem je dostat míč do koše soupeřů. Pak jsem pískl do píšťalky a začal první oficiální zápas,“ citoval slova Naismithe americký deník The New York Times.
Co následovalo, ale vůbec nečekal.
„Kluci se začali tahat, kopat a mlátit. Všichni skončili na hromadě uprostřed hřiště. Bylo z toho několik monoklů, jedno vykloubené rameno a jeden z nich skončil v bezvědomí. Byl to vražedný boj,“ popsal.
Bylo mu jasné, že musí dát dohromady soubor pravidel, aby byl nový sport hratelný. S balonem by se nemělo běhat, soupeř se nesmí mlátit, tahat ani se do něj nesmí vrážet. Jinak následuje nejprve chyba a pak vyloučení.
I přes drsný start se z nové hry stal fenomén, který se začal šířit americkými univerzitami. O dva roky později se basketbal dostal do Evropy, v roce 1897 ho poprvé objevili i v Čechách.
Z Naismithe se stal uznávaný inovátor, který založil univerzitní basketbalové programy. Těsně před svou smrtí v listopadu 1939 se dočkal i zařazení svého vynálezu do programu olympijských her.
V roce 2010 se vydražil originální dokument se všemi 13 pravidly, které ke hře v prosinci 1891 Kanaďan sepsal, za 4,3 milionu dolarů.
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