Pelicans zdolali Portland, Satoranský si za 11 minut připsal jedinou asistenci.

Basketbalisté Phoenixu zvítězili 108:90 na palubovce hvězdných Los Angeles Lakers a nadále vládnou NBA. Navíc Suns znovu ukázali sílu kolektivního basketbalu, protože potřetí za sebou zaznamenalo dvouciferný počet bodů alespoň sedm jejich hráčů. Z výhry se radovalo i New Orleans, jež zdolalo Portland 111:97.

Český reprezentant Tomáš Satoranský odehrál za Pelicans 11 minut, ale připsal si jen jednu asistenci.

Lakers chtěli doma Phoenix potrápit a pod taktovkou LeBrona Jamese, jenž nastřílel celkem 34 bodů, se jim to v první půli dařilo. Jenže v závěru poločasu už začali za silnější část provazu tahat domácí a ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o 10 bodů, získali zápas pod svou kontrolu. Lakers už se nezmohli na odpor a prohráli potřetí za sebou. Phoenix měl dvakrát více asistencí než soupeř a spoléhal se na více hráčů. Nejlepším jeho střelcem byl s 24 body Devin Booker. Deandre Ayton přidal 19 bodů a 11 doskoků.

Pelikáni z New Orleans poprvé v sezoně zažívají pocit, jaké to je vyhrát tři zápasy za sebou. Po Oklahomě a Milwaukee si vyšlápli i na Portland. Blazers sice v první půli držel Damian Lillard, jenž dala celkově 39 bodů, ale na začátku druhé půle Pelicans předvedli šňůru 14:0 a Portland už musel jen dotahovat. Dvakrát se přiblížil na rozdíl jediné střely, ale New Orleans už výhru nepustilo. A to zejména zásluhou Brandona Ingrama s 28 body a Nickeila Alexandera-Walkera, který 22 ze svých 27 bodů dal ve druhé půli. Celkově šlo už o osmou výhru z posledních 13 zápasů.

Pelikáni sice stále zůstávají předposlední v Západní konferenci, ale na příčky znamenající boj o play off ztrácejí už jen dvě výhry. "Sezona pro nás byla od začátku hodně těžká a i já měl problém zůstat trpělivý. Neměli jsme výsledky, ale teď všichni začínáme více a více věřit. Jsem extrémně hrdý na to, co tu děláme," prohlásil trenér New Orleans Willie Green.

Miami vyrovnalo klubový rekord 22 trefenými trojkami, které Heat pomohly k výhře 125:96 nad Indianou. Tyler Herro se po třízápasové pauze vrátil 26 body, stejný počet bodů zaznamenal i Duncan Robinson. Kyle Lowry těsně nedosáhl na triple double, když k 11 doskokům a 12 asistencím přidal jen 8 bodů. Indianě nepomohl ani návrat trenéra Ricka Carlislea z karantény po pozitivním testu na covid-19.

Právě velké množství hráčů a trenérů v karanténě nadále trápí NBA, ale přerušení soutěže není v plánu. A Dallas si dokáže poradit i s náhradníky, což dokázal vítězstvím i bez hvězd 114:102 nad Minnesotou. Na obou stranách chybělo kvůli karanténě hned devět hráčů, Dallas vinou karantény či zranění postrádal tři své nejlepší hráče Luku Dončiče, Kristapse Porzingise, Tima Hardawaye a další opory. Z jejich stínu tak vystoupil Jalen Brunson, který nastřílel 26 bodů. Klíčovou šňůru 10:0 ve čtvrté čtvrtině pak táhl Dorian Finney-Smith, autor 19 bodů.

Výsledky NBA:

Dallas - Minnesota 114:102, LA Lakers - Phoenix 90:108, Miami - Indiana 125:96 (za domácí Satoranský 1 asistence), New Orleans - Portland 111:97, New York - Detroit 105:91.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 30 21 9 70,0 2. Philadelphia 31 16 15 51,6 3. Boston 31 15 16 48,4 4. Toronto 29 14 15 48,3 5. New York 31 14 17 45,2

Centrální divize:

1. Chicago 29 19 10 65,5 2. Cleveland 31 19 12 61,3 3. Milwaukee 32 19 13 59,4 4. Indiana 32 13 19 40,6 5. Detroit 30 5 25 16,7

Jihovýchodní divize:

1. Miami 32 19 13 59,4 2. Washington 31 16 15 51,6 3. Charlotte 33 16 17 48,5 4. Atlanta 29 14 15 48,3 5. Orlando 31 6 25 19,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 32 19 13 59,4 2. Dallas 30 15 15 50,0 3. San Antonio 30 12 18 40,0 4. New Orleans 32 11 21 34,4 5. Houston 31 10 21 32,3

Severozápadní divize:

1. Utah 30 21 9 70,0 2. Denver 29 15 14 51,7 3. Minnesota 31 15 16 48,4 4. Portland 32 13 19 40,6 5. Oklahoma City 29 10 19 34,5

Pacifická divize: