Střelecké hody v NBA, Beal a Harden nastříleli 44 bodů. James předvedl šílenou smeč

Politický problém v Katalánsku, kde si část obyvatel přeje odtržení tohoto autonomního regionu od Španělska, se demokraticky vyřeší jen tak, že o tom budou moci Katalánci hlasovat v referendu.

V rozhovoru s ČTK to řekla zástupkyně katalánské regionální vlády pro střední Evropu Krystyna Schreiberová. Katalánská vláda podle ní věří, že legálního referenda dosáhne, i když to bude běh na dlouhou trať.

"V první řadě nám jde o zahájení dialogu a propuštění katalánských politiků z vězení," uvedla zástupkyně katalánské vlády. "Ve 21. století přece nemůže být v Evropské unii země, kde se posílají lidé do vězení až na 13 let za to, že vykonávali svůj mandát," dodala s odkazem na devět političek a politiků, z nichž někteří jsou ve vězení už přes dva roky.

Většina z nich byla předtím zvolena v regionálních volbách. Před měsícem nad nimi vynesl španělský nejvyšší soud tresty od devíti do 13 let za referendum o nezávislosti Katalánska z roku 2017.