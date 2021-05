Úřadující šampioni Lakers musejí do předkola, základní část NBA vyhrál Utah

Úřadující šampioni basketbalové NBA Los Angeles Lakers se budou muset do play off probojovat přes předkolo. V závěrečném kole základní části sice porazili New Orleans 110:98 a připsali si pátou výhru za sebou, ale Portland zároveň zvítězil nad Denverem 132:116 a uhájil šestou příčku v tabulce Západní konference znamenající poslední přímý postup do play off.

Hvězdný LeBron James sice přivedl v posledním utkání základní části Los Angeles Lakers k vítězství, přesto musí se svým týmem do předkola play off | Foto: Reuters

Lakers se tak utkají s šampiony z let 2015, 2017 a 2018 Golden State o to, kdo vyzve v play off Phoenix. Poražený pak bude hrát s vítězem duelu mezi Memphisem a San Antoniem o to, kdo se utká v play off s vítězem základní části Utahem.

Jazz se nejlepším týmem soutěže stali poprvé v historii. Svou pozici uhájili v posledním kole výhrou 121:99 nad Sacramentem, ke které je dotáhl se 33 body Jordan Clarkson.

Druhému Phoenixu tak na jeho sesazení nestačila ani výhra 123:121 nad San Antoniem, kterou Suns vybojovali i bez svých hvězd. Hlavní postavou byl E'Twaun Moore, jenž dal 22 bodů včetně vítězné trojky dvě sekundy před koncem.

Lakers dovedl k výhře nad New Orleans LeBron James, který ukázal, že po zranění kotníku se dostává před předkolem play off do formy a zaznamenal 25 bodů. Klíčová pasáž přišla v polovině třetí čtvrtiny, kdy Pelicans drželi rozdíl ve skóre o jediný bod, ale pak zasmečoval James, Anthony Davis přidal rychlých šest bodů a Lakers se šňůrou 17:3 dostali do vedení o 15 bodů.

Nejlepším střelcem večera byl se 46 body Stephen Curry, který se s průměrem 32 bodů na zápas podruhé v kariéře stal nejlepším kanonýrem sezony. Rozehrávač Golden State se tak připojil k legendám Kareemovi Abdulu-Jabbarovi, Michaelovi Jordanovi a Wiltovi Chamberlainovi, kteří jsou stejně jako Curry jedinými hráči historie, kteří vícekrát získali titul, trofej pro nejužitečnějšího hráče a ocenění pro nejlepšího střelce. Navíc Curry je spolu s Jordanem jediným hráčem, který získal střelecký titul po 33. narozeninách.

Nyní se budou Warriors snažit potvrdit formu i proti Lakers a Jamesovi, s nímž Currry v minulosti sváděl boje o titul. "Moc se na to těším. Takové zápasy o všechno, jako je předkolo play off, z nás všech vymáčknou maximum," řekl Curry. "Nikdy nehrál lépe než teď," dodal jeho trenér Steve Kerr.

Chicago zakončilo sezonu výhrou 118:112 nad Milwaukee v zápase, ve kterém oba celky šetřily své opory včetně českého reprezentanta Tomáše Satoranského. Ten chyběl v sestavě Bulls kvůli bolavému kotníku. Chicago už dříve mělo jistotu, že se ho play off týkat nebude.

Ve vyřazovacích bojích je naopak poprvé od roku 2013 New York, který výhrou 96:92 nad Bostonem dokonce uhájil čtvrtou příčku ve Východní konferenci a získal tak pro souboj s Atlantou v play off výhodu domácího prostředí. Knicks tak mají za sebou druhou nejlepší základní část za posledních 20 let.

Výsledky NBA:

New Orleans - LA Lakers 98:110, Portland - Denver 132:116, Chicago - Milwaukee 118:112, Atlanta - Houston 124:95, Brooklyn - Cleveland 123:109, Detroit - Miami 107:120, Golden State - Memphis 113:101, Minnesota - Dallas 136:121, New York - Boston 96:92, Oklahoma City - LA Clippers 117:112, Philadelphia - Orlando 128:117, Sacramento - Utah 99:121, San Antonio - Phoenix 121:123, Toronto - Indiana 113:125, Washington - Charlotte 115:110.