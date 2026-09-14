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Sport

Dlouhý seznam hříchů a tvrdý trest pro Slováka z Hradce: dostal osm let!

Sport,ČTK
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Sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové Peter Sedmák dostal od mezinárodní federace FIBA osmiletý zákaz činnosti.

PETER SEDMÁK, PROKOP SLANINA, basketbalista, sportovec
Peter Sedmák (vlevo) v době, kdy za Hradec Králové sám hrálFoto: Taneček David – ČTK / Taneček David
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FIBA na oficiálním webu uvedla, že bývalého slovenského reprezentanta distancovala do 8. června 2034 za prohřešky spojené se sázením, za manipulaci se zápasy či zneužití interních informací.

Mezinárodní federace v seznamu týkajícím se disciplinárních trestů u Sedmáka uvádí jako provinění zneužití neveřejných informací, sázení na basketbal, neoznámení skutečností, ovlivňování zápasů, nepřípustné jednání a maření vyšetřování.

"S obsahem rozhodnutí se nyní podrobně seznamujeme s právníky a proti rozhodnutí se budu odvolávat k FIBA Appeals' Panel. Některé skutkové závěry rozhodnutí zásadně rozporuji a v odvolání k nim předložíme příslušné dokumenty a důkazy," řekl Sedmák hradeckému Deníku.

Bývalý hráč Hradce, Nového Jičína, Brna, USK Praha či Děčína odmítl, že by sám sázel na basketbalová utkání.

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"Není přesné uvádět, že jsem dostal trest za sázení. Samotné rozhodnutí FIBA výslovně konstatuje, že neexistuje důkaz, že bych osobně uzavřel jakoukoli sázku na basketbal, a že proto nemohu být sankcionován za přímé zapojení do sázení. FIBA v této části rozhodnutí posuzuje tzv. nepřímé zapojení," dodal.

Vyšetřování se podle něj týkalo událostí starých několik let z období, kdy v Hradci působil jako hráč.

Východočeský klub, který vstoupí do nové sezony tuto neděli na palubovce Olomoucka, se zatím k případu oficiálně nevyjádřil.

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