Striptýz za milion. Hvězdný basketbalista dostal vysokou pokutu za porušení pravidel

Nositel Nobelovy ceny za literaturu Peter Handke zůstává rakouským občanem. Úřady ve spolkové zemi Korutany zastavily řízení o odnětí jeho občanství, uvedl deník Die Presse. Handke, který za války v Jugoslávii zaujímal prosrbské postoje, v roce 1999 obdržel pas od režimu tehdejšího jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče. To vyšlo najevo, až když spisovatel nedávno získal Nobelovu cenu za literaturu. Vyvstala tak otázka, zda byl zároveň jugoslávského a nyní srbského občanství. Podle rakouských zákonů by tím přestal být rakouským státním příslušníkem.

Korutanský hejtman následně navrhl prošetřit, zda má být rakouské občanství Hankemu odňato. Literát, který žije v Chaville poblíž Paříže, opakovaně odmítal, že by byl držitelem srbského občanství. Pas podle svých slov používal jenom proto, že mu usnadňoval cestování do Jugoslávie. Korutanská vláda mu nyní dala za pravdu. Uvedla, že podle rakouských zákonů by Handke občanství pozbyl, jen kdyby o jugoslávské či srbské sám zažádal. To se neprokázalo.

"Peter Handke byl a zůstává Korutancem a rakouským občanem. Jsem rád, že je tato debata konečně ze stolu a že se napříště o pozitivní novinové titulky postará jen velkolepé literární působení našeho nositele Nobelovy ceny," řekl agentuře APA hejtman Peter Kaiser.